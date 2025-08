Công an TP.HCM tổ chức tập huấn các quy định về nghiệp vụ đăng ký xe đợt 2 05/08/2025 14:09

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức tập huấn các thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe đợt 2 năm 2025.

Ngày 5-8, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe đợt 2 cho các cán bộ chiến sĩ.

Quang cảnh lớp huấn các thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe đợt 2 năm 2025 do Công an TP.HCM tổ chức. Ảnh: PC08

Tại lớp tập huấn, các cán bộ chiến sĩ được truyền đạt, quán triệt năm Thông tư quy định về đăng ký xe gồm Thông tư số 79, 80, 13, 14; 51; hướng dẫn sử dụng thành thạo về trình tự thực hiện hệ thống đăng ký, quản lý xe và thực hành trực tiếp trên máy tính; quán triệt, phòng ngừa những tồn tại, sai phạm trong công tác đăng ký, quản lý xe.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM.

Tại buổi khai mạc tập huấn đợt 2 lần này, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT dự và quán triệt một số vấn đề trọng tâm của đợt tập huấn đến toàn thể học viên.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga quán triệt các cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy của lớp tập huấn, thực hành đầy đủ nội dung theo chương trình; đồng thời tích cực tham gia ý kiến, trao đổi cởi mở về các nội dung tập huấn để kịp thời giải đáp, hướng dẫn; bảo đảm thực hiện mục tiêu, yêu cầu lớp tập huấn đã đề ra.

Các cán bộ chiến sĩ phải nắm và hướng dẫn người dân khai báo đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; sử dụng thành thạo về trình tự thực hiện hệ thống đăng ký, quản lý xe và thực hành các bước thủ tục đăng ký xe trực tiếp trên máy tính.

Đồng thời quán triệt, phòng ngừa những tồn tại, sai phạm trong công tác đăng ký, quản lý xe; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký xe, phục vụ nhu cầu cho người dân một cách tốt nhất.

Công an TP.HCM đã và đang tiếp tục triển khai, hoàn thiện phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho Công an các phường, xã, đặc khu. Do đó, công tác tập huấn các thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký xe, phòng ngừa sai phạm và tiêu cực trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện; đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý; góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ chiến sĩ trong công tác.