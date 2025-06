Công an TP.HCM tổ chức tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe sau sáp nhập 21/06/2025 19:52

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức tập huấn các Thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe năm 2025.

Chiều 21-6, Phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết buổi tập huấn nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực làm nhiệm vụ đăng ký xe sau khi chia tách, sáp nhập Công an cấp xã. Đồng thời phổ biến quán triệt cho Công an các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ nắm vững, thực hiện nghiêm túc các quy định quy trình nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác đăng ký, quản lý xe.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 3395/KH-CATP-PC08 ngày 10-6 của Công an TP.HCM về tập huấn các Thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe năm 2025, Công an TP tổ chức tập huấn các Thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe năm 2025 cho 458 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CSGT, Công an phường, xã, thị trấn từ ngày 16-6 đến ngày 25-6.

Các đồng chí tham gia lớp tập huấn sẽ được truyền đạt, quán triệt 4 Thông tư quy định về đăng ký xe của Bộ Công an.

Thành phần tham gia tập huấn được chia thành 2 lớp, mỗi lớp tập huấn 5 ngày. Tại đây, các đồng chí tham gia lớp tập huấn sẽ được truyền đạt, quán triệt 4 Thông tư quy định về đăng ký xe của Bộ Công an.

Thứ nhất là Thông tư số 79/2024 (ngày 15-11-2024 quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng).

Thứ hai là Thông tư số 80/2024 (ngày 15-11-2024 quy định về quy trình nghiệp vụ cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng).

Thứ 3 là Thông tư số 13/2025 (ngày 28-2-2025 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thứ 4 là Thông tư số 14/2025 (ngày 28-2-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về nghiệp vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa).

Bên cạnh đó, các lực lượng Công an cũng được tập huấn về hướng dẫn sử dụng thành thạo về trình tự thực hiện hệ thống đăng ký, quản lý xe theo Quyết định 4184/QĐ-BCA-C08 ngày 15-6-2023 của Bộ Công an.

Quyết định 4184 là quyết định phê duyệt phần mềm Hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và API đáp ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 và thực hành trực tiếp trên máy tính; quán triệt, phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm trong lĩnh vực đăng ký, quản lý xe.

Phòng CSGT cũng giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký xe mà các cán bộ tham gia tập huấn chưa rõ để hướng dẫn thống nhất thực hiện.

Hiện nay, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân về đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, Công an TP đã và đang tiếp tục triển khai, hoàn thiện phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho Công an các phường, xã, thị trấn. Phòng CSGT, Công an TP.HCM

Công tác tập huấn các Thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký xe, phòng ngừa sai phạm và tiêu cực trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện; đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý; góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ chiến sĩ trong công tác.