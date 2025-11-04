Hàng ngàn người dân đã được chuyển đổi qua giấy phép lái xe dạng thẻ PET 04/11/2025 17:55

(PLO)- Những ngày qua, CSGT TP.HCM phối hợp với Công an phường, xã thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe từ thẻ giấy qua thẻ PET cho trên 5.000 trường hợp.

Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết trong những ngày qua, lực lượng CSGT TP.HCM đang phối hợp Công an các phường, xã, đặc khu nỗ lực đẩy nhanh việc thực hiện tổng rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe (GPLX).

Người dân làm thủ tục ở phường Xuân Hoà. Ảnh: PC08

Bước đầu, việc rà soát đạt được một số kết quả cụ thể như sau: Đã làm sạch dữ liệu GPLX trên 70%, tổng số GPLX giấy bìa thu thập được đối chiếu có dữ liệu trên phần mềm cấp đổi GPLX, Công an cấp xã đã thực hiện cấp đổi qua thẻ PET trên 5.000 trường hợp; hơn 2.000 GPLX giấy bìa thu thập chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu GPLX gửi Phòng PC08 xác minh.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục tại phường Nhiêu Lộc và phường Bình Tiên. Ảnh: PC08

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra thì mỗi người dân cần hiểu rõ giá trị tích cực mà cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu GPLX mang lại cho mình.

Người dân cần chủ động phối hợp với lực lượng Công an cấp xã trong việc cung cấp thông tin, các tài liệu cần thiết để đối chiếu, rà soát và làm sạch dữ liệu để thực hiện chuyển GPLX được cấp từ bản giấy bìa trước đây sang bản PET.

Người dân có GPLX bằng giấy bìa chưa thực hiện việc chuyển đổi sang thẻ PET cần chuẩn bị các loại giấy tờ và thực hiện các bước sau:

Về các giấy tờ cần chuẩn bị: Căn cước công dân hoặc định danh điện tử mức độ 2; GPLX bản gốc hoặc bản phô tô đối với trường hợp bị mất GPLX (nếu có); Biên bản Tổng hợp kết quả sát hạch (có trong Hồ sơ gốc GPLX) (nếu có). Về các bước cần thực hiện:

- Người dân kê khai đầy đủ thông tin theo Phiếu thu thập thông tin GPLX bằng vật liệu giấy bìa (Mẫu số 12) do cán bộ Công an cấp xã cung cấp.

- Cung cấp các giấy tờ có liên quan như trên cho cán bộ Công an cấp xã để ghi nhận, đối chiếu dữ liệu, sao chụp lại để phục vụ công tác xác minh GPLX.

- Cán bộ Công an cấp xã kiểm tra, đối chiếu thông tin, hồ sơ GPLX của công dân với thông tin trên Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và Cơ sở dữ liệu GPLX của Cục CSGT.

Nếu có dữ liệu trong hệ thống quản lý của Cục CSGT thì công dân sẽ được cán bộ liên hệ mời đến trụ sở Công an cấp xã để thực hiện cấp đổi, cấp lại GPLX sang thẻ PET.

Trong trường hợp người dân bị mất GPLX, còn hồ sơ gốc hoặc khi tra cứu thông tin GPLX trong dữ liệu Cục CSGT không đầy đủ thông tin hoặc không có thông tin, Công an cấp xã sẽ tiến hành thu thập thông tin, gửi về Phòng CSGT để kiểm tra, xác minh.

Hình ảnh người dân thực hiện đổi GPLX tại phường Bình Phú. Ảnh: PC08

Phòng CSGT khuyến cáo việc chuyển đổi GPLX giấy sang thẻ PET sẽ mang lại 5 lợi ích sau:

Chống làm giả hiệu quả: Chất liệu PET có độ bảo mật cao, tích hợp các yếu tố chống làm giả và mã QR code giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin. Tránh bị làm giả, lợi dụng GPLX của người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhỏ gọn và có độ bền vượt trội: Thẻ nhựa PET là một chất liệu đặc biệt, có khả năng chống nước, khó bị tác động bởi thời tiết và có độ bền cao nên lưu giữ lâu dài, ít bị hư hỏng; nhỏ gọn nên dễ mang theo bên mình.

Dễ dàng cung cấp thông tin khi có yêu cầu kiểm tra: Sau khi chuyển đổi, GPLX của công dân đã được số hóa và đưa vào dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó công dân sẽ tích hợp GPLX lên ứng dụng định danh điện tử quốc qua (VneID) và có thể xuất trình hoặc cung cấp thông tin số GPLX cho lực lượng CSGT, cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu kiểm tra.

Thuận tiện trong quá trình cấp đổi, cấp lại GPLX: Sau khi chuyển đổi sang thẻ PET, thông tin GPLX sẽ được số hóa nên khi người dân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại GPLX thì có thể dễ dàng thực hiện trực tuyến toàn trình trên cổng Dịch vụ công cấp đổi GPLX của Cục CSGT.