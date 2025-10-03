Cục CSGT thông tin về các khoản phí và lệ phí sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe 03/10/2025 15:00

(PLO)- Lực lượng CSGT đã triển khai nhiều tiện ích hỗ trợ người dân trong quá trình sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe.

Ngày 3-10, Cục CSGT thông tin biểu mức thu phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp đổi giấy phép và chứng chỉ cho người điều khiển phương tiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, nhằm thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý phương tiện và người lái, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều tiện ích hỗ trợ người dân trong quá trình sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Theo Cục CSGT, việc công khai, minh bạch hóa thủ tục và mức phí cấp đổi GPLX nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Ảnh MINH HOÀNG

Theo Cục CSGT, khi tham gia giao thông, ngoài việc sử dụng thông tin GPLX tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dân còn có thể tra cứu dữ liệu trên trang thông tin điện tử về GPLX tại địa chỉ http://gplx.csgt.bca.gov.vn hoặc qua ứng dụng VNetraffic. Sử dụng dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó.

Để tạo thuận lợi, lực lượng CSGT khuyến khích người dân thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX qua dịch vụ công trực tuyến. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và từng bước hạn chế việc nộp hồ sơ trực tiếp.

Theo quy định của Bộ Tài chính, mức thu phí, lệ phí sát hạch và cấp đổi GPLX được niêm yết cụ thể. Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi GPLX (cả quốc gia và quốc tế) là 135.000 đồng/lần.

Với sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A, B1, lệ phí phần lý thuyết là 60.000 đồng/lần và phần thực hành là 70.000 đồng/lần.

Với sát hạch lái xe ô tô các hạng B, C, D… phí lý thuyết là 100.000 đồng/lần; thực hành trong hình 350.000 đồng/lần; thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng/lần và sát hạch bằng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần.

Ngoài các khoản phí, lệ phí này, Hội đồng sát hạch không được phép thu thêm bất kỳ khoản nào khác.

Cục CSGT cho biết, trong trường hợp phát hiện các Trung tâm đào tạo, Trung tâm sát hạch thu thêm khoản tiền ngoài quy định, người dân có thể phản ánh kịp thời tới Phòng Cảnh sát giao thông địa phương hoặc liên hệ đường dây nóng của Cục CSGT theo số 069 2342 608 hoặc 0995 676 767.

Việc công khai, minh bạch hóa thủ tục và mức phí nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.