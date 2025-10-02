10 phường, xã có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước 02/10/2025 21:50

(PLO)- Từ dữ liệu trong 2 tháng, Cục CSGT đã có thống kế 10 phường, xã có người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất trên toàn quốc.

Ngày 2-10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại đơn vị cho thấy có 10 phường (xã) có người vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhiều nhất trên toàn quốc (thống kê từ ngày 1-7 đến 1-9.

Cụ thể, 10 địa phương gồm: Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với 2.189 trường hợp vi phạm; Phường Mạo Khê, Quảng Ninh với 1.768 trường hợp vi phạm; Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh với 1.609 trường hợp vi phạm; Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng với 1.558 trường hợp vi phạm.

Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với 1482 trường hợp vi phạm; Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với 1.478 trường hợp vi phạm; Phường Chánh Hưng, TP.HCM với 1.467 trường hợp vi phạm.

Phường Bình Đông, TP.HCM với 1.466 trường hợp vi phạm; Phường Phú Định, TP.HCM với 1.437 trường hợp vi phạm; Phường Bình Hưng Hoà, TP.HCM với 1.428 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về số người vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh CA

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về TTATGT rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại TTATGT.

Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về TTATGT để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.