CSGT TP.HCM nói gì về đề xuất lao động công ích nếu vi phạm giao thông? 02/10/2025 16:24

(PLO)- Lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM cho rằng việc bổ sung hình thức lao động công ích như vệ sinh môi trường, thu gom rác, hỗ trợ kẻ vạch sơn, dọn dẹp tại các điểm công cộng… sẽ góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân.

Chiều 2-10, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM, đã thông tin về đề xuất áp dụng biện pháp lao động công ích khi xử phạt vi phạm giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công An TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh Phòng CSGT TP.HCM đánh giá cao đề xuất này. Theo ông, thực tế hiện nay, biện pháp xử phạt bằng tiền chưa đủ sức răn đe, nhiều trường hợp vi phạm vẫn tái diễn.

Do đó, việc bổ sung hình thức lao động công ích sẽ mang tính giáo dục trực tiếp, buộc người vi phạm có trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động như vệ sinh môi trường, thu gom rác, hỗ trợ kẻ vạch sơn, dọn dẹp tại các điểm công cộng… góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt hành chính bao gồm cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất (đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm).

Ngoài ra, còn có các biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc khôi phục tình trạng ban đầu, buộc tháo dỡ công trình vi phạm, buộc tiêu hủy tang vật gây hại, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do vi phạm…

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chủ yếu áp dụng cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện và buộc khắc phục hậu quả.

Thượng tá Bình thông tin ở Việt Nam, chưa có tiền lệ áp dụng xử phạt lao động công ích đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai và có đánh giá hiệu quả tích cực, vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sức răn đe đối với người dân.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TP phối hợp với sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất bổ sung hình thức lao động công ích vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Trật tự an toàn Giao thông đường bộ.

Trong đó, đặt ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế thực hiện, quy định rõ hành vi nào được áp dụng, thời gian lao động, đơn vị giám sát, quyền và nghĩa vụ của người vi phạm. Đồng thời, đề xuất thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi triển khai rộng rãi, đảm bảo việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn, phù hợp sức khỏe, không mang tính cưỡng bức hay làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm.