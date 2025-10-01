CSGT dùng xe chuyên dụng đưa người đàn ông bị rắn độc cắn đi cấp cứu trong đêm 01/10/2025 09:17

(PLO)- Đang làm nhiệm vụ, tổ công tác của CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đưa một người đàn ông bị rắn độc cắn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sáng 1-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận đang tích cực điều trị cho bệnh nhân NVH (64 tuổi, ngụ tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) do bị rắn độc cắn.

Bệnh nhân đã tỉnh táo và đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa người đàn ông bị rắn độc cắn đi cấp cứu trong đêm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 tối 30-9, ông H ra khu vườn của gia đình ở gần khu vực rừng thì không may bị một con rắn độc cắn. Trong lúc hoảng loạn, ông được người dân xung quanh sơ cứu và gọi điện tìm sự giúp đỡ.

Cùng thời điểm, Tổ Cảnh sát Giao thông phía Bắc thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần đó đã nhận được tin báo.

Ngay lập tức, các chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng có mặt, dùng xe chuyên dụng của đơn vị khẩn trương đưa ông H. đến bệnh viện.

Nhờ được di chuyển nhanh chóng trên quãng đường hơn 30 km, nạn nhân đã được các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và xử lý kịp thời, qua cơn nguy kịch.