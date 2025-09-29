Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ách tắc do sạt lở tại đèo Sa Mù 29/09/2025 14:39

(PLO)- Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vừa xảy ra một điểm sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực đèo Sa Mù.

Ngày 29-9, một điểm sạt lở đất đã xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, khiến giao thông qua khu vực đèo Sa Mù gặp khó khăn.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ách tắc do sạt lở tại đèo Sa Mù.

Theo thông tin ban đầu từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày (29-9), trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng của đơn vị đã phát hiện một điểm sạt lở đất nghiêm trọng.

Vị trí sạt lở được xác định tại Km 201+500 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, gần khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (đèo Sa Mù), thuộc địa phận xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Đất đá chắn ngang đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đặt các biển cảnh báo tạm thời để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đồng thời, đơn vị đã thông báo khẩn cho Hạt quản lý đường bộ và chính quyền xã Hướng Phùng để có phương án phối hợp xử lý, khắc phục điểm sạt lở.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực để giải tỏa điểm sạt lở trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến được trở lại bình thường, an toàn.