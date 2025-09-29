1 trường vẫn hoạt động sau khi tỉnh yêu cầu nghỉ tránh bão số 10: Đã cho học sinh nghỉ 29/09/2025 14:50

(PLO)- Sau buổi sáng đến lớp, học sinh Trường Liên cấp Trưng Vương (Quảng Trị) đã được nhà trường cho nghỉ theo đúng chỉ đạo của tỉnh về việc tất cả học sinh nghỉ học tránh bão số 10 vào ngày 29-9.

Chiều 29-9, lãnh đạo Trường Liên cấp Trưng Vương (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đã cho toàn bộ học sinh về vào trưa cùng ngày và cho hay trường sẽ rút kinh nghiệm. Tất cả học sinh của trường đã được phụ huynh đón hoặc theo xe đưa đón của trường đưa về nhà.

Trường Liên cấp Trưng Vương vẫn mở cửa đón học sinh đến lớp sau khi tỉnh cho nghỉ tránh bão số 10.

Trước đó, như PLO phản ánh, vào sáng 29-9, Trường Liên cấp Trưng Vương vẫn mở cửa đón học sinh đến lớp. Việc này đi ngược lại với chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi).

Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp liên hệ với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng nhà trường để yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh.

Lý giải về sự việc, phía nhà trường cho rằng do thấy bão đã đi qua, thời tiết gió nhẹ và nhận được tin nhắn của nhiều phụ huynh mong muốn cho con em đến trường nên đã quyết định tổ chức dạy học.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, việc không chấp hành chỉ đạo chung của tỉnh đã tạo ra một tiền lệ không tốt và tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn cho học sinh, giáo viên.