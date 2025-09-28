CSGT phối hợp khắc phục điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc 28/09/2025 21:44

(PLO)- Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở đèo Bảo Lộc, CSGT cùng lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), mưa lớn kéo dài từ ngày 27-9 đã gây sạt lở tại đèo Bảo Lộc (xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng).

CSGT khắc phục sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 28-9, tại km 98 Quốc lộ 20 – cách chân đèo khoảng 1,5 km – đất đá, cây bụi bất ngờ trượt xuống, lấp mương thoát nước và tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng), đã huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng Công ty Đầu tư xây dựng 886 Thành Nam (đơn vị bảo trì) tiến hành khắc phục. Điểm sạt lở kéo dài khoảng 6-8 m, trong khi mưa lớn liên tục gây nhiều khó khăn cho công tác dọn dẹp.

Để đảm bảo an toàn, CSGT đã chốt chặn, tạm dừng lưu thông hai chiều qua khu vực sạt lở. Sau gần 2 giờ nỗ lực, đến 18 giờ 20 phút, toàn bộ đất đá, gốc cây đã được thu dọn vào lề đường. Cơ quan chức năng cũng giăng dây, đặt biển cảnh báo để người dân lưu thông qua đèo Bảo Lộc an toàn.