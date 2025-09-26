Vì sao tuyến đường trọng điểm ở tỉnh Lâm Đồng thi công ì ạch? 26/09/2025 06:00

(PLO)- Mặc dù chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần chỉ đạo quyết liệt nhưng tiến độ dự án nâng cấp tuyến ĐT.721 gần như “dậm chân tại chỗ”

Hơn một năm kể từ ngày khởi công dự án nâng cấp tuyến ĐT.721 nối Quốc lộ 20 với các xã phía Nam tỉnh Lâm Đồng vẫn ì ạch, nhiều đoạn bỏ dở, máy móc nằm chờ, người dân khốn khổ vì lối đi bị chặn.

Người dân khốn khổ vì đường dang dở

Dự án nâng cấp ĐT.721 có chiều dài hơn 16 km, quy mô ba làn xe, rộng 14,5 m, tổng vốn đầu tư khoảng 650 tỉ đồng. Liên danh Công ty cổ phần Quản lý xây dựng đường bộ Khánh Hòa và Công ty TNHH Tân Khánh Hòa đảm nhận thi công, thời gian từ tháng 8-2024 đến 31-12-2025. Dự án được kỳ vọng là đòn bẩy kinh tế - xã hội lại trở thành nỗi ám ảnh với người dân địa phương.

Theo ghi nhận, đến nay nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang. Máy lu, máy xúc phủ bụi vì nằm chờ. Cống thoát nước đã đổ bê tông nhưng chưa được san lấp. Tại các vị trí Km9+35 và Km11+97, mặt bằng đã có nhưng không thấy bóng dáng công nhân.

Người dân các xã thuộc huyện Đạ Huoai (cũ) tỉnh Lâm Đồng khốn khổ vì con đường thi công ngổn ngang. Ảnh: ĐH

Đứng trước cửa nhà, ông Dương Văn Oạnh (xã Đạ Huoai) ngao ngán chỉ tay về đống đất đá, máy xúc để ngổn ngang ngay lối đi. Nhiều tháng nay, việc kinh doanh phế liệu của gia đình gần như tê liệt vì ô tô không thể ra vào. Xe máy muốn đi cũng phải bắc tạm tấm ván vượt qua hố đào.

“Gia đình tôi buôn bán nhỏ, giờ bị công trình chắn ngay mặt tiền, coi như mất kế sinh nhai. Xe gửi nhờ hàng xóm, sinh hoạt đảo lộn, chúng tôi chỉ mong nhà thầu sớm hoàn thiện để dân có đường đi lại” - ông Oạnh bức xúc.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra với nhiều hộ dân dọc tuyến. Buôn bán ngưng trệ, vận chuyển nông sản gặp khó, đời sống bị đảo lộn từng ngày.

Đơn vị thi công cho rằng thiếu đất đắp là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trì trệ. Ảnh: HĐ

Ông Chu Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Phương Hoàng Mai - một đơn vị tham gia cho rằng khó khăn lớn nhất của dự án là nguồn đất san lấp.

“Vướng mắc đền bù cây trồng khiến chúng tôi chưa có đất để thi công, công trình buộc phải dừng. Ngoài ra, sự phối hợp giám sát từ chủ đầu tư cũng chưa thực sự hỗ trợ cho nhà thầu” - ông Hoàng nói

Trong khi đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 - đơn vị chủ đầu tư lại khẳng định nguyên nhân chính nằm ở năng lực tài chính yếu của nhà thầu. Năm 2025, dự án được bố trí 300 tỉ đồng vốn nhưng mới giải ngân được khoảng 16%. Nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng nhưng nhà thầu không đưa nhân công, máy móc vào triển khai.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt khai thác hơn 100.000 m³ đất từ khu đồi hơn 5 ha cạnh tuyến đường để làm vật liệu san lấp. Thế nhưng đến nay, khâu đền bù cây trồng với người dân vẫn chưa hoàn tất, khiến nguồn đất chưa thể khai thác.

Điều này tạo ra nghịch lý rằng dự án cấp bách, vốn đã có, mặt bằng cơ bản xong, nhưng vật liệu san lấp không có, khiến công trình đình trệ kéo dài. Người dân chờ mỏi mòn, còn nhà thầu và chủ đầu tư đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh: “Sòng phẳng, không nể nang”

Ngày 21-9 vừa qua, trong buổi kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã thẳng thắn phê bình nhà thầu. Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định không chấp nhận việc có mặt bằng mà nhà thầu không thi công. Nếu vi phạm, tỉnh sẽ sòng phẳng trong phê bình và xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với các đơn vị liên quan đến dự án nâng cấp tuyến ĐT.721. Ảnh: VT

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án phải làm việc rõ ràng, cụ thể với nhà thầu. Trường hợp nhà thầu chính không bảo đảm đúng cam kết, tỉnh sẽ chấm dứt hợp đồng, lựa chọn đơn vị khác đủ năng lực.

Cũng theo ông Mười, trong đầu tư công, không thiếu nhà thầu có năng lực. Không thể để tình trạng nể nang, bao che khiến dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến giải ngân vốn và đời sống người dân.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1, cho biết đơn vị đã tiến hành xử phạt nhà thầu lần thứ 2, đồng thời cắt giảm khối lượng để bổ sung nhà thầu phụ. Ban sẽ theo dõi tiến độ hằng ngày, hằng tuần, nếu vi phạm tiếp sẽ thu hồi toàn bộ hợp đồng.

Người dân các xã phía nam tỉnh Lâm Đồng mong chờ con đường huyết mạch sớm hoàn thành. Ảnh: PN