Đường dân sinh bị chặn, học sinh ở phường Langbiang tiếp tục chui rào kẽm gai đến trường 19/09/2025 15:02

(PLO)- Học sinh ở phường Langbiang, tỉnh Lâm Đồng ngày ngày phải luồn rào thép gai đến trường, vì đường dân sinh bị rào chắn.

Nhiều ngày qua, hình ảnh học sinh ở phường Langbiang (Đà Lạt, Lâm Đồng) lom khom chui qua hàng rào kẽm gai để đến trường đã gây bức xúc trong dư luận. Con đường dân sinh ngắn nhất đi qua khu vực Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo bị rào chắn, trong khi tuyến đường vòng qua dốc Min lại xa, dốc cao, trơn trượt mỗi khi mưa xuống, gần như không thể đi lại.

Hình ảnh học sinh phải chui qua hàng rào kẽm gai để đến trường vào sáng ngày 19-9. Ảnh: NGUYỄN LỰC

Bức ảnh trên được chụp vào sáng ngày 19-9, ghi lại khoảnh khắc một em học sinh tiểu học cúi người chui qua dây thép gai, trong khi 1 học sinh khác đứng cạnh giữ balô để em lọt qua khe hẹp. Mặt đường đất lầy lội, đá nhọn và dốc trơn tạo nên hành trình đến lớp đầy rủi ro: Rách áo quần, trầy xước, thậm chí có thể bị thương nếu mắc vào kẽm gai.

“Nhìn con phải chui rào mà ruột gan chúng tôi thắt lại. Nhưng nếu đi đường dốc Min thì quá xa và nguy hiểm” - một phụ huynh bày tỏ.

Không chỉ trẻ em, bên trong khu vực này còn có người bệnh cần di chuyển để điều trị nhưng bị mắc kẹt vì đường bị rào.

Con đường đi học gập ghềnh đá của 3 học sinh. Ảnh: NGUYỄN LỰC

Theo người dân, con đường tạm vừa mở để phục vụ đi lại đã bị nhà máy mang máy múc, dựng cột bê tông, kéo kẽm gai chắn lại. Từ đầu năm, thủy điện nhiều lần dựng hàng rào, lắp cửa sắt tại khu vực cửa van điều tiết nước, khiến hàng chục hộ dân khốn khổ.

Trước bức xúc kéo dài, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần chỉ đạo xử lý. Ngày 3-10-2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc ký văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Long Hội, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vấn đề đang tồn tại, chấm dứt tác động tiêu cực đến người dân.

Trời mưa, đường dốc rất nguy hiểm. Ảnh: NGUYỄN LỰC

Chủ đầu tư phải phối hợp với Sở NN&MT (thời điểm này còn là Sở TN&MT và Sở NN&PTNT), Sở Công Thương và UBND huyện Lạc Dương để tháo gỡ, khôi phục việc đi lại an toàn. Các đơn vị liên quan phải báo cáo kết quả trước ngày 15-10-2024.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương theo dõi sát tiến độ; nếu đến hết quý IV-2024, doanh nghiệp chưa khắc phục xong, cơ quan này sẽ tham mưu UBND tỉnh áp dụng biện pháp mạnh, trong đó có việc tạm dừng mua - bán điện của nhà máy cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ.

“Trường hợp công ty cố tình trì hoãn không thực hiện sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định” - văn bản nêu rõ.

Dù đã có chỉ đạo từ nhiều tháng, đến nay học sinh vẫn phải chui qua rào kẽm gai để đến lớp. Người dân cho rằng sự chậm trễ của chủ đầu tư đang đẩy họ vào cảnh bất an, nguy hiểm.

“Chúng tôi mong chính quyền kiên quyết hơn, buộc nhà máy tháo dỡ rào chắn, trả lại đường dân sinh. Không thể để trẻ em ngày nào cũng phải chui rào như thế này” - một giáo viên bức xúc.

Người dân cuốc tạm con đường đất để đi lại. Ảnh: NGUYỄN LỰC

Sáng ngày 19-9, chúng tôi đã cung cấp thông tin đến bà Nguyễn Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Đảng uỷ phường Langbiang - Đà Lạt và đề nghị giúp đỡ các cháu đến trường an toàn hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa thấy vị lãnh đạo địa phương này phản hồi.

Liên quan đến vụ việc nói trên, đến hơn 11 giờ sáng cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo làm việc.

Cơ quan này đã ghi nhận ý kiến của các bên liên quan. Trong đó, người dân đề nghị lãnh đạo nhà máy thuỷ điện sớm tháo rào con đường tạm để người dân, đặc biệt là học sinh, tại khu vực Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo đi lại an toàn.