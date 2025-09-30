9 tháng, TP Cần Thơ xử phạt vi phạm giao thông hơn 120 tỉ đồng 30/09/2025 16:46

(PLO)- Báo cáo của Ban ATGT TP Cần Thơ cho thấy chín tháng năm 2025, Công an TP đã xử phạt vi phạm hành chính 61.349 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND xã, phường tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng cuối năm 2025.

Giảm số vụ tai nạn và người bị thương

Theo báo cáo của Ban ATGT TP Cần Thơ, chín tháng năm 2025, số vụ tai nạn giao thông (TNGT), số người bị thương do TNGT trên địa bàn TP có giảm so cùng kỳ năm 2024, nhưng số người tử vong tăng.

Cụ thể, toàn TP đã xảy ra 500 vụ TNGT, làm 303 người tử vong và 319 người bị thương; trong đó, đường thủy đã xảy ra tám vụ, làm sáu người tử vong và hai người bị thương.

Qua phân tích cho thấy địa điểm thường xảy ra TNGT là các tuyến Quốc lộ với 225 vụ; phương tiện chủ yếu là xe mô tô với 191 vụ. Trong đó, nguyên nhân gây TNGT nhiều nhất là vi phạm phần, làn đường (47 vụ); kế đó là lỗi không, thiếu chú ý quan sát (44 vụ), không làm chủ tay lái (37 vụ); chuyển hướng không đúng quy định (35 vụ).

“Kết quả xử lý đã khởi tố 32 vụ; không khởi tố 27 vụ; xử lý vi phạm hành chính 49 vụ và đang xác minh điều tra 345 vụ” - báo cáo của Ban ATGT TP Cần Thơ nêu.

Chín tháng năm 2025, qua tuần tra, kiểm soát, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện 7.816 vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ và ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở đường thủy. Ảnh: CHÂU ANH

Cũng trong chín tháng qua, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức hơn 24.050 cuộc tuần tra, kiểm soát. Qua đó phát hiện và lập biên bản 72.427 trường hợp vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 61.349 trường hợp, với số tiền xử phạt hơn 120,7 tỉ đồng.

Cạnh đó, tước 6.387 giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn… trừ điểm giấy phép lái xe 5.709 trường hợp và tạm giữ 14.193 phương tiện.

Các địa phương thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp

Để đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã giao Công an TP chỉ đạo lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra TNGT.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, phòng ngừa TNGT, trọng tâm là tăng cường kiểm tra, xử lý thường xuyên, quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, như điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở hàng hóa quá tải trọng, quá kích thước, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, tụ tập gây rối trật tự công cộng…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Trong đó, đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo người dân dễ tiếp cận, hiểu nhanh và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Chín tháng năm 2025, Công an TP Cần Thơ đã xử phạt vi phạm hành chính 61.349 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, với số tiền xử phạt hơn 120,7 tỉ đồng. Ảnh: CHÂU ANH

Mặt khác, chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong thời gian qua mà cử tri, địa phương, các ngành đề xuất. Trong đó ưu tiên giải quyết các nội dung có liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, nhất là tại các điểm mất ATGT trên các Quốc lộ, tỉnh lộ.

Đối với các xã, phường có tình hình ATGT trên địa bàn quản lý diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp.