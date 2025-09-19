Gần 5.180 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C đoạn qua TP Cần Thơ 19/09/2025 17:09

Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (dự án 1) và dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 61C. Đề xuất của hai dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20-6.

Theo BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 61C có chiều dài hơn 37km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.180 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay Chính phủ Nhật Bản 3.555 tỉ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác hơn 1.620 tỉ đồng.

Dự án có địa điểm xây dựng thuộc địa bàn các phường Vị Thanh, Vị Tân và các xã Hoả Lựu, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thanh 1, Vị Thủy, Tân Hoà, Thạnh Xuân, Nhơn Ái. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025-2030, quy mô đường cấp III đồng bằng với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự kiến, trong tháng 11-2025 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn, bắt đầu thực hiện công việc khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đồng thời, dự kiến đến cuối năm 2025, đơn vị sẽ tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ cho hay dự án gồm có hai hợp phần.

Trong đó, hợp phần 1 là nâng cấp, mở rộng hơn 10km trên Quốc lộ 61C, đoạn đi qua địa phận TP Cần Thơ cũ. Hợp phần 2 là xây dựng khoảng 25,5km đường, kết nối TP Cần Thơ với tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.780 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025-2030. Trong đó, vốn vay ODA của JICA hơn 5.733 tỉ đồng và vốn đối ứng hơn 3.046 tỉ đồng.

Hiện nay, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đang rà soát, tổ chức phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Cạnh đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Dự kiến trong tháng 9-2025, đơn vị sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu và trong tháng 10-2025 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Qua đó, tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn để bắt đầu thực hiện công việc khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đến cuối năm 2025, đơn vị sẽ trình cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên tiền khả thi dự án.

Cả hai dự án được đầu tư nhằm phát triển, hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, kết hợp với việc kiểm soát ngập lụt. Cạnh đó, tăng cường kết nối giao thông nội vùng và giữa các vùng trong TP.