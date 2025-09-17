Đề nghị tỉnh An Giang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh 17/09/2025 16:36

(PLO)- Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh An Giang hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án đường Hồ Chí Minh trong tháng 9-2025.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện gửi Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh An Giang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Dự án Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận là một trong bốn đoạn tuyến cuối cùng đang được triển khai thi công để cơ bản nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh. Dự án có tổng chiều dài gần 52km, do BQL dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư; khởi công từ ngày tháng 3-2024 và kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025.

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình triển khai dự án, bộ đã có nhiều văn bản, công điện gửi Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) và tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau), đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, sau khi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức kiểm tra dự án (ngày 2-8), công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa có sự chuyển biến.

Cụ thể, hiện còn khoảng 2,13km và cầu Cạnh Đền chưa được bàn giao mặt bằng do có 89 hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù đã được phê duyệt. Cạnh đó, có trường hợp khiếu kiện việc chồng lấn diện tích bồi thường của dự án nâng cấp Quốc lộ 61, do địa phương trước đây thực hiện đầu tư, nhưng chưa nhận được tiền đền bù, chưa đồng ý nhận tiền đền bù do đất đang tranh chấp…

Mặt khác, còn bảy vị trí đường điện và 500m đường ống cấp nước chưa được di dời, ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức thi công. Tiến độ triển khai xây dựng ba khu tái định cư hiện chậm so với kế hoạch.

Để sớm hoàn thành, đưa dự án vào khai thác, nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Xây dựng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh An Giang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung mọi nguồn lực giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc.

Từ đó, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án trong tháng 9-2025 và sớm hoàn thành ba khu tái định cư.

Bộ Xây dựng cũng cam kết sẽ chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt với địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân vật lực để tập trung thi công ngay sau khi được bàn giao phần mặt bằng còn lại.