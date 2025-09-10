Sắp hoàn thành dự án nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 10/09/2025 17:11

(PLO)- Dự án nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được triển khai thi công 3 ca 4 kíp, trải qua những tháng mưa cao điểm vừa qua với tổng số 23 mũi thi công liên tục.

Ngày 10-9, liên quan đến độ thực hiện dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, lãnh đạo BQL dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết hiện sản lượng thi công toàn dự án đạt 97% giá trị hợp đồng.

Cụ thể, dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục cào bóc tái chế, sửa chữa và nâng cấp 48 cống. Đồng thời, cơ bản hoàn thành thảm nhựa hơn 51km trên toàn tuyến, đảm bảo an toàn khai thác, phục vụ người dân lưu thông thuận lợi trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua.

“Hiện nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông và đảm bảo hoàn thành toàn bộ khối lượng của dự án trong tháng 9-2025” - đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có chiều dài khoảng 51,5km, đi qua địa bàn TP Cần Thơ khoảng 24km và qua địa bàn tỉnh An Giang khoảng 27,5km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỉ đồng; khởi công tháng 6-2024, kế hoạch hoàn thành trong tháng 9-2025

Dự án sẽ tiến hành xử lý lớp móng cấp phối đá dăm bằng giải pháp tái chế bằng bitum bọt và xi măng.

Cạnh đó, thảm bê tông nhựa tăng cường lớp C19 và C16 dày 5cm. Đồng thời, thi công sửa chữa tăng cường 48 cống và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện tham gia giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến trục dọc phía Tây của khu vực. Qua đó, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư trong vùng ĐBSCL, từng bước nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi theo tiêu chuẩn đường cao tốc phù hợp quy hoạch được duyệt.