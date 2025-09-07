Cầu Đại Ngãi: Niềm mong mỏi của bà con Cần Thơ, Vĩnh Long 07/09/2025 06:46

Hơn hai năm qua, hình ảnh công trình cầu Đại Ngãi sau khởi công thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ đã trở nên quá quen thuộc với các kỹ sư, công nhân làm việc tại đây. Đặc biệt là khi gói thầu cầu Đại Ngãi 1, cầu dây văng có quy mô gần 3km khởi công hồi tháng 1-2025.

Video: Cận cảnh công trình cầu Đại Ngãi 1 thuộc dự án cầu Đại Ngãi

Bà con trông chờ ngày cầu Đại Ngãi hoàn thành

Dự án cầu Đại Ngãi có chiều dài hơn 15km, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng, gồm cầu Đại Ngãi 1 chiều dài hơn 2,5km, cầu Đại Ngãi 2 gần 900m. Trong đó, cầu Đại Ngãi 2 thiết kế là cầu đúc hẫng, dài gần 900m, được khởi công vào tháng 10-2023 hiện đã cơ bản hoàn thành phần cầu.

Các nhà thầu đã huy động gần 600 công nhân, kỹ sư, hàng trăm thiết bị máy móc triển khai 21 mũi thi công trên toàn dự án cầu Đại Ngãi. Ảnh: CHÂU ANH

Còn cầu Đại Ngãi 1 có thiết kế kết cấu dây văng kết cấu nhịp dầm thép liên hợp, thuộc công trình cấp đặc biệt; quy mô bốn làn xe với bề rộng cầu là 17,5m, riêng phần cầu chính dây văng có bề rộng cầu là 21,5m; khởi công vào tháng 1-2025, kế hoạch hoàn thành trong năm 2027.

Công trình cầu Đại Ngãi là niềm mong ước lâu nay của người dân hai địa phương, đặc biệt là người dân sinh sống ở Cù Lao Dung. Kể từ khi cầu Đại Ngãi 2 hoàn thành cơ bản, bà con rất mong chờ ngày cầu Đại Ngãi 1 hoàn thiện để đưa toàn bộ dự án vào sử dụng.

“Lâu nay, muốn qua Cù Lao Dung phải mất rất nhiều thời gian, nếu đi qua tỉnh Sóc Trăng (cũ) lại càng xa hơn nữa. Nghĩ đến tương lai có cầu Đại Ngãi, việc đi lại dễ dàng hơn, bà con nông dân bên cồn Cù Lao Dung sẽ dễ dàng hơn trong mua bán nông sản, đi lại đôi bờ là chúng tôi cảm thấy rất háo hức, vui mừng” - bà Huỳnh Thị Ánh, ngụ tỉnh tỉnh Vĩnh Long bày tỏ.

Cùng cảm xúc, bà Thạch Thị Mai, ngụ tỉnh TP Cần Thơ cho biết: “Đôi khi có việc gấp hay đưa người đi cấp cứu phải bao phà để đi cho nhanh. Ngày thường giá một chuyến phà bao khoảng 200.000 đồng, ngày lễ tết sẽ tăng lên. Tôi chỉ mong cầu Đại Ngãi sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để bà con đỡ cảnh ngăn sông cách chợ, qua sông phải lụy phà”.

Thi công xuyên lễ, xuyên tết để đảm bảo tiến độ

Đến công trình thi công cầu Đại Ngãi 1 dịp nghỉ lễ 2-9 vừa qua, chúng tôi chứng kiến hàng trăm kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn miệt mài thi công các công đoạn, như lồng thép cọc khoan nhồi, gia công khuôn thép, đổ bê tông mố trụ cầu... Các công nhân căng mình chạy đua theo từng con nước lớn ròng trên sông Hậu, thực hiện những hạng mục đường “găng” của dự án.

Trong đợt nghỉ lễ 2-9 vừa qua, các nhà thầu đều tổ chức thi công xuyên lễ. Ảnh: CHÂU ANH

Bữa cơm vội trên công trường cầu Đại Ngãi 1 trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: CHÂU ANH

Ghi nhận của PV PLO tại công trường, dù là ngày nghỉ lễ, không khí trên công trường vẫn như những ngày thường. Tiếng hàn xì, tiếng xe cơ giới, máy móc rền vang, tiếng người nói lao xao, tạo nên không khí lao động rộn ràng.

“Quê tôi ở tận Nghệ An, xa lắm, tính toán thời gian cả đi và về phải mất mấy ngày nên dịp lễ này tôi và nhiều người khác quyết định ở lại làm việc, không về quê thăm người thân, cố gắng cùng anh em làm để công trình đạt kế hoạch đề ra” - anh Nguyễn Văn Nga, công nhân của công trình cầu Đại Ngãi 1 chia sẻ.

Tương tự, một kỹ sư trên công trường bộc bạch: “Trong không khí những ngày nghĩ lễ, nhìn thấy mọi người về nhà đoàn tụ với gia đình, chúng tôi cũng nhớ quê, nhớ nhà. Thế nhưng, nghĩ đến công trình cần sớm hoàn thành, đưa vào khai thác để giúp người dân địa phương không còn cảnh lụy phà, tôi cùng nhiều anh em công nhân, kỹ sư ở lại công trường sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên tết; đóng góp một phần công sức để đưa dự án về đích càng sớm càng tốt.”

Thông tin về tiến độ dự án cầu Đại Ngãi, ông Đinh Lê Thông, Giám đốc Ban điều hành dự án (thuộc Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư), cho biết các nhà thầu đã huy động gần 600 công nhân, kỹ sư, hàng trăm thiết bị máy móc triển khai 21 mũi thi công trên toàn dự án.

Cầu Đại Ngãi 1 khởi công vào tháng 1-2025, hiện tiến độ đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng. Ảnh: CHÂU ANH

Đến nay, tiến độ cầu Đại Ngãi 2 đạt khoảng 72% giá trị hợp đồng; riêng phần cầu đã cơ bản hoàn thành, phần đường dẫn hai đầu cầu đang trong giai đoạn chờ gia tải. Cầu Đại Ngãi 1 tiến độ đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng. Theo ông Thông, dự án thi công ở vùng gần cửa biển, thời tiết hiện đang vào mùa mưa nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ.

“Trong đợt nghỉ lễ 2-9 vừa qua, các nhà thầu đều tổ chức làm việc xuyên lễ. Thời gian tới, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu duy trì thi công 3 ca, 4 kíp, cố gắng giữ nhịp tiến độ. Đồng thời tăng thêm thiết bị và nhân công bù đắp lại tiến độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, đảm bảo kế hoạch chung của dự án" - ông Thông cho biết thêm.