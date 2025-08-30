TP Cần Thơ tạm dừng 13 tuyến xe buýt trong ngày 14-9 30/08/2025 12:34

Ngày 30-8, Trung tâm quản lý điều hành xe buýt TP Cần Thơ cho biết Sở Xây dựng vừa ban hành Thông báo tạm dừng hoạt động các tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề qua trung tâm TP, thời gian từ 00 giờ đến 11 giờ ngày 14-9.

TP Cần Thơ tạm dừng 13 tuyến xe buýt trong ngày 14-9 để phục vụ giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Ảnh: KÊ MINH

Việc dừng phương tiện xe buýt lưu thông qua trung tâm TP nhằm đảm bảo công tác tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Cụ thể, các tuyến xe buýt phải tạm dừng hoạt động trong ngày 14-9, gồm:

- Tuyến Ba Láng – Ô Môn (MST CT-01).

- Tuyến Cần Thơ – Giai Xuân – Phong Điền (MST CT-08).

- Tuyến Phong Điền – Lộ Tẻ Ba Se – Ô Môn (MST CT-09).

- Tuyến Ba Láng – KCN Trà Nóc – Ô Môn (MST CT-11).

- Tuyến công viên Sông Hậu – thị trấn Kinh Cùng, tỉnh Hậu Giang cũ (MST CT-12).

- Tuyến cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ – Đại Ngãi (MST CT-14).

- Tuyến thị trấn Búng Tàu, tỉnh Hậu Giang cũ – TP Cần Thơ (MST 951).

- Tuyến Hậu Giang – Cần Thơ (MST 9513).

- Tuyến Vĩnh Long – TP Cần Thơ (MST 64.65.02)

- Tuyến Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) – TP Cần Thơ (MST 64.65.08).

- Tuyến Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) – TP Cần Thơ (MST 6610).

- Tuyến trung tâm Đại Ngãi – TP Cần Thơ (MST ST-11, do Công ty CP vận tải Sóc Trăng khai thác).

- Tuyến Hậu Giang – TP Cần Thơ (MST HG-02, do Công ty CP bến xe tàu Hậu Giang khai thác).