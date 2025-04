Khai thác tuyến xe buýt từ sân bay Cần Thơ đến bến xe Đại Ngãi 25/04/2025 18:51

Ngày 25-4, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ cho biết Sở Xây dựng vừa ban hành Quyết định công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt liền kề mới.

Cụ thể, từ ngày 26-4, tuyến xe buýt CT-14 đi từ Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đến thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) chính thức đi vào hoạt động. Đây là tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không trợ giá, do Công ty CP xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines khai thác.

Với việc đưa vào khai thác tuyến xe buýt từ Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đến bến xe Đại Ngãi, nâng số tuyến xe buýt liền kề trên địa bàn TP Cần Thơ lên 10 tuyến. Ảnh: KÊ MINH

Tuyến xe buýt liên tỉnh số hiệu CT-14 có cự ly khoảng 73km; tổng thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 150 phút; tần suất 50 - 60 chuyến/ngày; thời gian giữa hai chuyến liền kề là 25 – 40 phút; thời gian hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 17 giờ 20 phút hàng ngày.

Tuyến bắt đầu từ Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ - đường Võ Văn Kiệt - đường Mậu Thân - đường Trần Hưng Đạo - đường Hùng Vương - đường Trần Phú - đường Lê Lợi - công viên Sông Hậu - cầu Ninh Kiều - đường Ngô Gia Tự - đường Hai Bà Trưng - đường Nguyễn An Ninh - đường 30 tháng 4 - cầu Quang Trung - Quốc lộ 1A - Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ - Quốc lộ 1A - đường Võ Nguyên Giáp - Cái Cui - thị trấn Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang) - Quốc lộ Nam Sông Hậu (qua thị trấn An Lạc Thôn - xã An Lạc Tây - xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) - xã Song Phụng (thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) - Vòng xoay - Quốc lộ 60 - Quốc lộ Nam Sông Hậu - Quốc lộ 60 - bến xe khách Đại Ngãi và ngược lại.

Thống kê từ Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP Cần Thơ), hiện trên địa bàn TP có bảy tuyến xe buýt nội thành và và chín tuyến xe buýt liền kề đang hoạt động. Với việc đưa vào khai thác tuyến xe buýt CT-14, đã nâng số tuyến xe buýt liền kề trên địa bàn TP lên 10 tuyến.

Trong đó, các tuyến xe buýt liền kề kết nối với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long; tổng chiều dài tuyến gần 600km và hiện có hơn 60 phương tiện đang khai thác. Trong số này, Công ty CP Phương Trang - FUTA Bus Lines đang khai thác tám tuyến. Hai tuyến còn lại do Công ty CP vận tải tỉnh Sóc Trăng và Công ty CP bến xe tàu Hậu Giang, mỗi đơn vị khai thác một tuyến.

Theo kế hoạch của Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ, trong năm 2025 trên địa bàn TP sẽ có 26 tuyến xe buýt, gồm 11 tuyến xe buýt nội thành và 15 tuyến xe buýt liền kề, với tổng chiều dài mạng lưới tuyến hơn 1.052km.