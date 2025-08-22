Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu xử lý việc leo rào lên cầu Đại Ngãi 2 để chụp hình, mua bán 22/08/2025 15:50

(PLO)- Dù cầu Đại Ngãi 2 chưa cho lưu thông nhưng người dân địa phương đã tháo rào chắn, thậm chí trèo qua lan can để lên cầu tập thể dục, chụp ảnh check-in…

Trước tình trạng người dân khu vực gần cầu Đại Ngãi 2 mua bán, đi thể dục, mở bãi giữ xe… trong khu vực cầu gây mất an ninh trật tự, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh.

Dù cầu Đại Ngãi 2 chưa cho phép lưu thông, nhiều người dân vẫn vượt rào cản để lên cầu tập thể dục, chụp ảnh check-in... Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông TP và UBND các xã Đại Ngãi, An Thạnh khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá và có giải pháp đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông. Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vượt rào lên cầu để tham quan, buôn bán gây mất an toàn và ảnh hưởng tiến độ dự án.

Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ giao UBND các xã Đại Ngãi, An Thạnh phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cạnh đó, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Mặt khác, chủ động phối hợp với chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Một số người dân tranh thủ lên cầu Đại Ngãi 2 bày bán nước giải khát, tổ chức giữ xe... gây mất an ninh trật tự. Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG

Cầu Đại Ngãi 2 thuộc dự án cầu Đại Ngãi nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, có chiều dài gần 900m, quy mô bốn làn xe. Cầu được khởi công hồi tháng 10-2023 và đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Đầu tháng 8-2025, từ kiến nghị của địa phương, đơn vị thi công đã cho phép các loại xe dưới 16 chỗ, xe tải dưới 3,5 tấn, xe máy và phương tiện thô sơ lưu thông tạm qua cầu. Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày, đơn vị phải tạm ngưng cho phép lưu thông.

Lý do là nhiều phương tiện đã đi vào đoạn đường dẫn đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số phương tiện có dấu hiệu quá tải trọng quy định vẫn cố tình qua cầu, thậm chí có xe va vào cổng hạn chế chiều cao.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình hoàn thiện công trình, đơn vị thi công đã lắp đặt các biển báo, rào chắn, dải phân cách cứng, dây phản quang… để hạn chế lưu thông. Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn tháo rào chắn, thậm chí trèo qua lan can để lên cầu tập thể dục, chụp ảnh check-in…