Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Sợi Gạo Việt ở TP.HCM, có hàng loạt món bún nổi tiếng 22/08/2025 10:48

(PLO)- Ngày hội Sợi Gạo Việt TP.HCM quy tụ hàng trăm gian hàng và nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực đặc sắc với chủ đề “Món ngon từ bún”.

Sáng 22-8, Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức họp báo công bố Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 với chủ đề “Món ngon từ bún”. Sự kiện diễn ra từ ngày 16-10 đến 19-10 tại Công viên 23-9 (phường Bến Thành) và mở cửa miễn phí cho khách tham quan.

Theo ban tổ chức, ngày hội sẽ mang đến cho du khách một không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc, tôn vinh giá trị truyền thống và khuyến khích sự sáng tạo trong chế biến món ăn từ sợi gạo.

Với chủ đề “Món ngon từ bún”, khách tham quan sẽ có dịp khám phá hàng loạt món bún nổi tiếng khắp ba miền như: bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng…

Bên cạnh đó, nhiều món ăn đặc trưng khác từ sợi gạo cũng sẽ được giới thiệu như phở, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh tằm..

Họp báo ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 với chủ đề “Món ngon từ bún”. Ảnh: TT.

Sự kiện dự kiến quy tụ từ 100 đến 150 gian hàng, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm liên quan đến sợi gạo: bột làm bún, bún tươi, gia vị, nguyên liệu chế biến và nhiều món ăn kèm độc đáo. Ngoài ra, du khách có thể tìm hiểu quy trình sản xuất sợi gạo truyền thống, trải nghiệm chế biến bún, bánh hỏi… cũng như giao lưu cùng các chuyên gia ẩm thực.

Ngoài ra, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra như: Công diễn xác lập kỷ lục “100 món ngon từ sợi gạo”, cuộc thi “Nâng tầm sợi gạo”, khu vực trình diễn nghề truyền thống...

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM nhấn mạnh: “Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi phối hợp cùng các thương hiệu bún uy tín để cung cấp bún sạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm TP trong việc hướng dẫn, kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ khách tham quan.”

Ngày hội Sợi Gạo Việt 2025 hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của TP.HCM, góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.