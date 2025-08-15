TP Cần Thơ nói về dự án khái toán dư hơn 3.000 tỉ đồng 15/08/2025 18:43

(PLO)- Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn km0- km7 lúc đầu khái toán kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 5.556 tỉ đồng, sau khi rà soát, chi phí bồi thường thực tế chỉ khoảng 2.500 tỉ đồng.

Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ vừa có văn bản trả lời câu hỏi của Báo Pháp luật TP.HCM liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng 7km trên Quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn TP.

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 đoạn km0- km7 cần tổng diện tích để thi công khoảng 27 ha. Trong đó, diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) là 7 ha và diện tích đất nhà nước quản lý là 20 ha.

Do sai sót trong khái toán, chi phí GPMB của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dôi dư hơn 3.000 tỉ đồng. Ảnh: CHÂU ANH

Trước đây, dự án do Sở GTVT TP Cần Thơ làm chủ đầu tư; tuy nhiên, quá trình thực hiện có khó khăn về công tác GPMB nên phải đình giản, kết thúc dự án. Hiện nay, dự án được giao cho BQL dự án giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Thời điểm trước, dự án được phê duyệt với tổng mức là 7.237 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.300 tỉ, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 5.556 tỉ đồng. Thế nhưng, sau khi rà soát, tổng chi phí bồi thường thực tế chỉ khoảng 2.500 tỉ đồng, thừa là 3.000 tỉ đồng.

Đối với trách nhiệm trong việc tính toán số liệu chi phí GPMB chưa chính xác, văn bản trả lời của Sở VH-TT&DL cho biết: “Khi được UBND TP Cần Thơ chỉ đạo, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát xem sai sót nằm ở khâu nào và tham mưu UBND TP có giải pháp xử lý theo quy định”.

Theo BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, đơn vị được UBND TP giao tiếp nhận dự án từ tháng 7-2024. Sau khi tiếp nhận, đơn vị tiếp tục thực hiện các công việc khảo sát, lập thiết kế xây dựng và thực hiện đầu tư dự án.

Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án; trong đó, có thuê tư vấn xác định giá đất bồi thường cụ thể. Theo đó, giá đất bồi thường cụ thể được phê duyệt thấp hơn giá đất khái toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư, từ đó, dẫn đến dôi dư chi phí GPMB của dự án.

“Phần chi phí GPMB dư này, đơn vị sẽ báo cáo cấp thẩm quyền cho chủ trương sử dụng để bổ sung các hạng mục cần thiết thuộc dự án, để phát huy hiệu quả đầu tư. Hoặc đầu tư bổ sung các khu tái định cư để đảm bảo quỹ nền tái định cư, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư” - chủ đầu tư dự án thông tin thêm.