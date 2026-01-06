EVNGENCO1 nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo 06/01/2026 15:42

Sáng 5-1, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị thành viên.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, tổng sản lượng điện toàn EVNGENCO1 đạt 34,2 tỉ kWh, bằng 105% so với năm 2024.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến bất thường, EVNGENCO1 đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vận hành các nhà máy thủy điện, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế tác động của lũ lụt đối với hạ du.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng; tiêu thụ tro, xỉ đạt kết quả tích cực, trong đó các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải lần đầu tiêu thụ lượng tro, xỉ vượt khối lượng phát sinh trong năm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa, khẳng định EVNGENCO1 sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026.

Về đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 đã hoàn thành quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc tại các dự án Nghi Sơn 1, Bản Vẽ, Đồng Nai 3; đồng thời nghiên cứu, xúc tiến các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện.

Năm 2026, Đảng ủy EVNGENCO1 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam, yêu cầu EVNGENCO1 bảo đảm vận hành an toàn các nhà máy điện, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa trong điều kiện thiên tai phức tạp. Đồng thời, tập trung đầu tư các dự án nguồn điện mới, nâng cấp nhà máy hiện hữu, ứng dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu và tăng cường bảo vệ môi trường.

Tiếp thu chỉ đạo, ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 khẳng định Tổng công ty sẽ cụ thể hóa các nội dung thành chương trình hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026–2030.