Giữ vững nhịp tăng trưởng ổn định, EVNGENCO1 tăng tốc cho chặng nước rút cuối năm 05/11/2025 14:35

Ngày 4-11, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11.

Chủ trì hội nghị, Tổng giám đốc Lê Hải Đăng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là bảo đảm an toàn, ổn định, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng

Trong tháng 10-2025, tình hình phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng nhẹ so với tháng 9. EVNGENCO1 tiếp tục vận hành ổn định các nhà máy điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu huy động của hệ thống, bảo đảm an toàn kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Tổng sản lượng điện đạt 2,4 tỉ kWh, nâng lũy kế 10 tháng lên 28,2 tỉ kWh, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn cho hệ thống quốc gia.

Khối nhiệt điện duy trì hệ số khả dụng cao, giảm sự cố. Các nhà máy tập trung tối ưu vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và kiểm soát chặt chẽ các thông số kỹ thuật sau đại tu, bảo đảm ổn định, hiệu quả và an toàn.

Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 vận hành an toàn, điều tiết giảm lũ và bảo vệ hạ du trong các đợt mưa lớn.

Các hồ khu vực miền Trung – Tây Nguyên có mưa lớn, mực nước tăng nhanh, các đơn vị thuộc EVNGENCO1 đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng điều tiết hồ chứa linh hoạt, bảo đảm an toàn công trình và hạ du.

Đặc biệt, Thủy điện Sông Tranh 2 đã vận hành an toàn, góp phần cắt giảm lũ và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du tỉnh Quảng Nam trong các đợt mưa lớn cuối tháng 10.

Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh, với các dự án trọng điểm như điện mặt trời nổi, hệ thống xử lý khí thải, hạ tầng kỹ thuật và các dự án nguồn điện mới được triển khai theo đúng tiến độ.

Trong tháng 10, Tổng công ty Phát điện 1 và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Thể hiện rõ nét nhất là việc EVNGENCO1 đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Cùng với đó, EVNGENCO1 cũng đang tích cực chuẩn bị tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực Toàn quốc 2025, với vai trò chủ trì phân ban Nguồn điện, thể hiện tinh thần tiên phong của Tổng công ty trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Tập trung tối đa cho chặng nước rút cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng giám đốc Lê Hải Đăng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị, đồng thời ông yêu cầu toàn Tổng công ty tập trung tối đa cho giai đoạn nước rút cuối năm.

Cùng với đó, Tổng giám đốc EVNGENCO1 yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kiểm soát chặt chi phí, bảo đảm nguồn nhiên liệu, vận hành tối ưu từng tổ máy và thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật an toàn.

Tổng giám đốc EVNGENCO1 yêu cầu toàn Tổng công ty tập trung tối đa cho giai đoạn nước rút cuối năm.

Cụ thể là, Khối nhiệt điện tập trung hoàn thành các hạng mục đại tu, bảo dưỡng tổ máy, chuẩn bị phương án cung ứng than năm 2026. Khối thủy điện tiếp tục điều tiết hồ chứa, đưa mực nước về mức dâng bình thường trước 31-12, sẵn sàng tích nước cho mùa khô 2026.



Công tác đầu tư xây dựng được triển khai quyết liệt, tập trung hoàn thiện quyết toán các dự án chuyển tiếp và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trọng điểm.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tổng công ty tiếp tục xét duyệt sáng kiến, hoàn thiện hồ sơ an toàn thông tin tại các nhà máy và đẩy mạnh số hóa trong quản trị kỹ thuật, vận hành.

EVNGENCO1 sẽ phối hợp các bên liên quan tổ chức và điều phối tốt các nhiệm vụ được phân công tại Hội nghị Khoa học Công Nghệ Điện lực Toàn quốc 2025, tổ chức trong tháng 11.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng tiếp tục đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và chuyên nghiệp, lan tỏa phong cách làm việc tận tâm, hiệu quả trong từng tập thể và cá nhân.

Bước vào giai đoạn cuối năm EVNGENCO1 kiên định mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch 2025, bảo đảm an toàn, ổn định, hiệu quả trong vận hành, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.