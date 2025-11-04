Mùa mưa lũ: Cẩn trọng với điện để không trả giá đắt 04/11/2025 12:20

Mới đây xảy ra sự việc 2 mẹ con ở tỉnh Đồng Tháp tử vong thương tâm do bị điện giật khi đi tắm trong lúc nhà ngập lũ.

Trước tình huống này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Trong mùa mưa lũ, phải làm sao để sử dụng điện một cách an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc?

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết triều cường tại các tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Trước tình hình này, EVNSPC cảnh báo khẩn, đề nghị người dân tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong điều kiện mưa bão, ngập úng.

Người dân khi phát hiện sự cố điện cần báo ngay cho đơn vị điện lực để được hỗ trợ kịp thời.

EVNSPC ghi nhận thực tế có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong mùa mưa bão bắt nguồn từ sự chủ quan, bất cẩn, phớt lờ các nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện của người dân; hệ thống điện trong nhà không được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên.

Ngày 28-9, tại tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ điện giật khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong. Theo nguyên nhân ban đầu, người chồng trong lúc sửa lại chòi bị gió thổi nghiêng đã vô tình chạm vào dây điện và ngã xuống. Thấy vậy, người vợ và con trai lao đến cứu nhưng cũng bị điện giật, dẫn đến cả ba người tử vong thương tâm.

Tương tự, ngày 11-8 tại Đồng Tháp, một vụ tai nạn điện xảy ra đã làm anh Đ.V.K (ngụ xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp) là nhân viên của khu du lịch sinh thái tại địa phương tử vong. Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định là khi anh K sử dụng máy xịt nước áp lực cao để làm vệ sinh thì bị điện giật, ngã xuống đất; ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo EVNSPC, vào mùa mưa bão, một số nguy cơ thường gặp như: Đường dây điện bị đứt, rơi xuống đất hoặc xuống vùng nước ngập dễ gây điện giật chết người nếu vô tình tiếp xúc; Thiết bị điện trong gia đình bị ẩm ướt, rò điện dẫn đến cháy nổ hoặc giật điện; ngập úng khu vực dân cư, tiềm ẩn nguy cơ tiếp xúc với dòng điện rò rỉ; hệ thống điện trong gia đình bị rò rỉ; leo trèo trên chòi, mái nhà để gia cố, chống thấm, chống dột khi trời đang mưa;…

Để đảm bảo an toàn, ngành Điện khuyến cáo các hộ gia đình ngắt ngay cầu dao, aptomat khi nước có dấu hiệu tràn vào nhà hoặc khi phát hiện thiết bị điện bị ẩm ướt; không chạm tay ướt vào ổ cắm, công tắc, thiết bị điện; sử dụng thiết bị chống giật (RCD) cho các mạch điện trong nhà; rút phích cắm các thiết bị điện không cần thiết khi có giông sét. Đặc biệt, cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện trong gia đình đảm bảo an toàn.

EVNSPC hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: EVNSPC

EVNSPC nhấn mạnh người dân không nên tự ý đấu nối, sửa chữa điện nếu không có chuyên môn. Khi trời mưa, không đứng trú mưa dưới trạm biến áp, cột điện, cây lớn gần đường dây điện; tránh xa dây điện đứt rơi xuống đất hoặc chạm vào vũng nước…

Tại 8 tỉnh, thành phố miền Nam gồm: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, khi phát hiện sự cố điện, cần báo ngay cho đơn vị điện lực địa phương hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.1006 - 1900.9000, hoạt động 24/7.

Điện mang lại tiện nghi và phục vụ đời sống hàng ngày, nhưng trong mưa bão, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể trả giá bằng cả tính mạng. Do vậy, mỗi gia đình hãy tuân thủ nguyên tắc “cẩn trọng - phòng ngừa - báo ngay” để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.