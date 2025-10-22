EVNSPC đóng góp gần 10 tỉ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ và nhân dân Cuba 22/10/2025 16:14

Ngay sau khi quyên góp được, đại diện lãnh đạo EVNSPC và các đơn vị thành viên đã tổ chức trao trực tiếp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và tại các địa phương nơi có trụ sở của các đơn vị thuộc EVNSPC. Số tiền trên được quyên góp để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ và ủng hộ nhân dân Cuba.

Hưởng ứng chương trình EVNSPC phát động, CBCNV Công ty Điện lực Đồng Nai ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp “Tương thân, tương ái của dân tộc”, ngày 8-10, Tổng Giám đốc và Công đoàn EVNSPC đã phát động mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động đóng góp ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ và hỗ trợ nhân dân Cuba.

Ngay sau khi phát động, các bộ phận, đơn vị trong toàn EVNSPC đồng loạt triển khai hoạt động quyên góp vào sáng 14-10-2025. Từng cán bộ, kỹ sư, công nhân vận hành, nhân viên văn phòng, dù ở nơi đô thị hay khu vực nông thôn, hải đảo…, đều tự nguyện trích một phần thu nhập của mình để chia sẻ cùng đồng bào. Tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung “vì miền Trung, miền Bắc thân yêu và vì tình hữu nghị Việt Nam – Cuba bền chặt”.

Lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Ngoài ra, cán bộ viên chức lao động EVNSPC còn tích cực hưởng ứng đóng góp qua các kênh vận động ở nơi cư trú, sinh hoạt tại địa phương…

Hành động thiết thực này không chỉ góp phần giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình sâu sắc của ngành Điện lực miền Nam. Người thợ điện miền Nam không chỉ thắp sáng bản làng, vùng nông thôn, đô thị mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương, sẻ chia – đúng với slogan của EVN “Thắp sáng niềm tin”.