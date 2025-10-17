Tổng Công ty Điện lực TP.HCM trao hơn 286 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba 17/10/2025 14:50

(PLO)- Mới đây, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã trao tặng số tiền hơn 286 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba thông qua Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM.

Chiều ngày 16-10, ông Lê Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC đã đại diện tập thể cán bộ CNV-LĐ Tổng công ty Điện lực TP.HCM trao tặng số tiền 286.990.000 đồng ủng hộ nhân dân Cuba thông qua Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM.

Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba được quyên góp từ toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty Điện lực TP.HCM với sự nhiệt tình hưởng ứng chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 – 2/12/2025). Qua đó, nhằm tiếp thêm nguồn lực để nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, tiếp tục ổn định và phát triển đất nước.

Ông Lê Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC đã trao biểu trưng số tiền 286.990.000 đồng ủng hộ nhân dân Cuba thông qua Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Việc trao tặng không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, tinh thần sẻ chia của tập thể Cán bộ, công nhân viên, người lao động EVNHCMC mà còn khẳng định tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

“Hi vọng số tiền ủng hộ nhân dân Cuba khi hòa chung vào tổng số tiền quyên góp của cả nước sẽ góp phần vơi đi phần nào khó khăn mà nhân dân Cuba đang trải qua. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tích cực tham gia đóng góp, chia sẻ khó khăn với nhân dân Cuba” ông Lê Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC chia sẻ.