Đã tiếp nhận trên 467 tỉ ủng hộ nhân dân Cuba, 800 tỉ ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão 09/10/2025 13:58

(PLO)- Tính đến 10h ngày 8-10, tổng số tiền tiếp nhận qua tài khoản ủng hộ nhân dân Cuba đạt hơn 467 tỉ đồng. Số tiền ủng hộ còn có thể vượt mốc 500 tỉ.

Ngày 9-10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và công tác vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Thông tin tại họp báo, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, chỉ sau 30 giờ phát động vào ngày 13-8, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đã đạt 65 tỉ đồng (100% mục tiêu ban đầu). Sau 48 giờ, đạt gấp đôi mục tiêu là 130 tỉ đồng.

Tính đến 10h ngày 8-10, tổng số tiền tiếp nhận qua tài khoản đạt hơn 467 tỉ đồng, cùng hơn 2 triệu lượt ủng hộ, chưa kể 55,9 tỉ đồng chuyển qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh. Ảnh: MTTQ

Ngày 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỉ đồng cho nhân dân Cuba.

Trong thời gian tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Cuba triển khai việc chuyển giao nguồn lực hỗ trợ và thông tin kết quả sử dụng tại Cuba.

Gần 800 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

Tại cuộc họp báo, thông tin về hoạt động tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tại Lễ phát động, các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ 673 tỉ đồng.

Trong đó Quỹ Thiện Tâm (Vingroup) 500 tỉ đồng, TP Hà Nội 100 tỉ đồng, cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương tích cực hưởng ứng. Đến 17h ngày 8-10, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đạt gần 800 tỉ đồng

Ông Cao Xuân Thạo cũng cho biết, ngày 3-10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 265 tỉ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10.

Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: MTTQ

Trước đó ngày 30-9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ 2,5 tỉ đồng cho 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Vẫn theo ông Thạo, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, nhiều cá nhân là người có ảnh hưởng trong xã hội, các văn nghệ sỹ đã ủng hộ, như: ca sỹ Đức Phúc (ủng hộ 1 tỉ đồng), ca sỹ Mỹ Tâm (ủng hộ 500 triệu đồng), Ngọc Trinh (ủng hộ 300 triệu đồng), ca sỹ Quốc Thiện (ủng hộ 100 triệu đồng), nghệ sỹ Trấn Thành (ủng hộ 500 triệu đồng), nghệ sỹ Trường Giang (ủng hộ 300 triệu đồng)…

Ca sĩ Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ tham gia giải đấu Pickleball và quyên góp được 500 triệu đồng để ủng hộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp tổ chức đêm nhạc gây quỹ “Chung tay vì đồng bào” đã huy động được 10 tỉ đồng.

"Tổng số tiền đăng ký ủng hộ đạt trên 800 tỉ đồng, trong đó hơn 1/3 nhà hảo tâm lựa chọn ủng hộ ẩn danh. Nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, người có ảnh hưởng… tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đêm nhạc, giải thể thao gây quỹ”, ông Thạo nói và cho biết thông tin về đợt vận động sẽ được cập nhật minh bạch, sao kê công khai hàng ngày trên các phương tiện truyền thông.