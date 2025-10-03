Khánh Hòa quyên góp hơn 2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh thiệt hại do bão 03/10/2025 15:46

Ngày 3-10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão Bualoi (bão số 10) gây ra.

Tại buổi phát động, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã chia sẻ những mất vừa qua đối với đồng bào chịu hậu quả của cơn bão số 10. Đồng thời, ông kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức trong các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đóng góp hỗ trợ cho đồng bào vùng bão, lũ.

Tỉnh Khánh Hòa đã quyên góp được hơn 2,2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 10. Ảnh: XH

Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị, doanh nghiệp cũng phát động, ủng hộ hơn 2 tỉ đồng giúp đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Tỉnh Khánh Hòa cũng kêu gọi các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng và lòng hảo tâm giúp đỡ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10.