Trung ương Đoàn phát động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 03/10/2025 11:01

Sáng 3-10, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức phát động Chương trình Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên Biển Đông đã tác động mạnh ở nhiều địa phương. Đặc biệt, bão số 10 (bão Bualoi) đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người và tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi cán bộ đoàn, các đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ủng hộ đồng bào tại chương trình. Ảnh: ĐĂNG HẢI

“Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều giúp đồng bào vượt qua đau thương, sớm khôi phục nhà cửa, sản xuất, ổn định cuộc sống, để những em nhỏ có thể tiếp tục đến trường... đây chính là lúc tuổi trẻ Việt Nam nêu cao trách nhiệm, tình cảm và bản lĩnh tiên phong, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái”- anh Triết nhấn mạnh.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cam kết toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được quản lý, sử dụng một cách công khai, minh bạch, hiệu quả và chuyển đến tận tay những người dân đang cần giúp đỡ.