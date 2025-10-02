Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 02/10/2025 18:59

(PLO)- Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị cán bộ, công chức, viên chức... hưởng lương nhà nước nên ủng hộ ít nhất một ngày lương; người lao động nên giúp một ngày thu nhập.

Chiều ngày 2-10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Cán bộ, viên chức nên giúp ít nhất 1 ngày lương

Tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên Biển Đông.

Trong đó, bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) đã tác động mạnh ở nhiều địa phương. Đặc biệt, bão số 10 đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phòng, chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của. Tuy nhiên, sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão Bualoi đã gây ra hậu quả, thiệt hại hết sức nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8h ngày 2-10, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 nhà đổ, sập; 154.807 nhà hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại. Cùng với đó, 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng; 8.264 cột điện bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ là 11.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi đồng bào cả nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Nhấn mạnh nhiều hộ gia đình đang cần sự giúp đỡ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng và Nhà nước đã và đang triển khai các giải pháp, nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của nhân dân.

Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam… hãy sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là cán bộ, công chức, viên chức... hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên giúp ít nhất một ngày lương.

Người lao động nên giúp một ngày thu nhập; thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình ủng hộ 50.000 đồng trở lên.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ.

Phân bổ đợt 1 số tiền 260 tỉ đồng cho 17 tỉnh, thành

Tại Lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền hơn 673 tỉ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ.

Cùng với đó, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã công bố danh sách 17 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng số tiền là 260 tỉ đồng.

Trong đó, phân bổ cho 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi tỉnh 30 tỉ đồng; 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỉ đồng; 3 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỉ đồng.

6 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên và 3 thành phố: Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng mỗi tỉnh, thành phố 10 tỉ đồng.