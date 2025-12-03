Gia Lai: Xây dựng khẩn cấp nhiều khu dân cư vùng thiên tai 03/12/2025 19:04

Ngày 3-12, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng 8 khu tái định cư và thực hiện 1 phương án xen ghép tại khu vực phía Đông tỉnh. Kinh phí xây dựng hơn 178 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện năm 2025-2026.

2 đợt thiên tai kép khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra sạt lở, đe dọa tính mạng nhân dân.

Trước đó, cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử ngày 16 đến 20-11 đã gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn tỉnh, làm hư hỏng nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và đe dọa tính mạng của nhân dân, nhất là các khu vực ven biển, ven sông suối, vùng núi thấp có nguy cơ cao về thiên tai.

Cụ thể, 8 dự án khu tái định cư gồm: Vùng thiên tai xã Cát Tiến; vùng sạt lở tại Núi Cấm (xã Cát Tiến); vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông (xã Mỹ An cũ); vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông (xã Mỹ Thắng cũ); vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc; vùng thiên tai thôn Trà Cong, xã An Hòa; vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi; khu vực phía Đông đường ven biển, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi và phương án xen ghép dân vùng thiên tai phường Quy Nhơn Đông.

Khu vực núi Cấm, xã Cát Tiến nguy cơ sạt lở.

Theo đó, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án NN&PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện lập các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan hiện hành.