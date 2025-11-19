Gia Lai: Nghẹt thở giải cứu 2 cụ già bị sạt lở vùi lấp 19/11/2025 12:36

(PLO)- Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, xác nhận lực lượng chức năng đã giải cứu được cụ ông, còn cụ bà vẫn đang mắc kẹt trong sạt lở.

Ngày 19-11, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai), cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm, giải cứu một cụ bà bị sạt lở đất vùi lấp xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Toàn, vụ sạt lở núi xảy ra tại khu vực núi Hải Minh. Thời điểm vụ việc xảy ra, một lượng lớn đất, nước trôi xuống làm một căn nhà bị sập hoàn toàn, hai người cao tuổi trong nhà bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cụ bà bị mắc kẹt, vùi lấp sau sạt lở đất. Ảnh: QN

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương cứu nạn. Bước đầu, đã giải cứu được cụ ông, còn cụ bà vẫn đang bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tối đa để giải cứu người bị nạn.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm cụ bà bị sạt lở đất vùi lấp.

Ông Toàn cho biết thêm trên địa bàn hiện nay có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở rất cao. Lúc rạng sáng 19-11, tại khu vực núi Một, thuộc khu phố 57 xảy ra sạt lở, đất đá trên núi tràn xuống khu dân cư.

Theo ông Toàn, trước các vụ sạt lở xảy ra, phường đã chủ động di dời 35 hộ dân sinh sống ven chân núi đến nơi an toàn.

Clip ghi cảnh sạt lở đất tại núi Một.

Cảnh sạt lở đất tại núi Một.

Hiện nay, trên địa bàn phường Quy Nhơn còn ba điểm được xác định nguy cơ sạt lở cao, chính quyền đã “sơ tán dân 100%” tại các điểm này.

Đồng thời, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến địa chất để có phương án ứng phó, xử lý khi có sạt lở xảy ra.