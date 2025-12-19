Cử tri TP.HCM lo ngại chuyện trường học quá tải 19/12/2025 21:53

(PLO)- Nhiều cử tri TP.HCM bày tỏ lo ngại tình trạng trường học quá tải, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại các phường trung tâm

Chiều 19-12, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu.

Tổ đại biểu gồm bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận.

Bà Trần Thị Hoàng (phường Đức Nhuận) phản ánh tình trạng quá tải trường học tại TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thị Hoàng (phường Đức Nhuận) phản ánh tình trạng quá tải tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM. Bà nêu thực tế sĩ số học sinh/lớp còn cao, cơ sở vật chất một số trường học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bà Hoàng kiến nghị Quốc hội quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho giáo dục và y tế theo hướng đồng bộ, bền vững; có chính sách đặc thù cho TP.HCM nhằm giảm tải sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục công lập.

Cử tri Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phường Đức Nhuận) cũng đề nghị TP.HCM nói chung, phường Đức Nhuận nói riêng, sớm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn. Bà cho biết một số trường vẫn thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là các lớp học có sĩ số đông.

“Đề nghị TP sớm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường, cải thiện hệ thống nước sạch, vệ sinh trường học và tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên”- bà Hạnh đề nghị.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, cử tri các phường cũng kiến nghị TP sớm giải quyết tình trạng ùn tắc nhiều tuyến đường gây ảnh hưởng đời sống người dân; có thêm chính sách an sinh xã hội cho người thu nhập thấp; sớm triển khai các chính sách hỗ trợ về y tế…

Trả lời tại buổi tiếp xúc, bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, khẳng định tổ đại biểu sẽ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của phường sẽ được xem xét xử lý kịp thời; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, trả lời ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Liên quan đến cơ sở vật chất trường học, bà Phương cho biết phường sẽ tiến hành kiểm tra, sửa chữa trường lớp trong thời gian tới.

Bà cũng nêu thực tế các phường Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu đều có diện tích nhỏ, dân số đông, có phường trên 80.000 dân. Trong bối cảnh đó, trước mắt địa phương phải bảo đảm đủ chỗ học cho con em trên địa bàn.

“Có thời điểm chúng ta phải chấp nhận việc một số trường chưa đạt chuẩn quốc gia để bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh đến trường; nếu duy trì đồng loạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia sẽ không đáp ứng được nhu cầu học tập của các em”- bà nhìn nhận và khẳng định việc sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất trường học là yêu cầu tất yếu và sẽ được triển khai sớm.