Ông Lê Minh Trí: Việc xử lý kỷ cương xả lũ có nơi làm được, có nơi còn thiếu sót

(PLO)- Ông Lê Minh Trí cho biết sẽ chuyển ý kiến cử tri đến Chính phủ về việc quy trách nhiệm hình sự nếu đơn vị nào xả lũ sai quy trình, gây thiệt hại cho dân.

Chiều 16-12, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Hoà Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Tổ đại biểu gồm ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM.

Cử tri bức xúc chuyện xả lũ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Văn Hải (phường Phú Định) cho biết bản thân rất xót xa và trăn trở khi theo dõi, chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai, bão lũ với đời sống người dân. Qua đợt bão lũ vừa rồi, cử tri nhận thấy công tác phòng ngừa, ứng phó với bão lũ vẫn còn bộc lộ nhiều lỗ hỏng.

Cụ thể, về công tác dự báo vẫn chưa theo kịp tốc độ diễn biến thực tế. Việc cảnh báo ở một số thời điểm còn mang tính diện rộng, chưa khoanh vùng hẹp đủ sớm để người dân và chính quyền cơ sở có thời gian sơ tán.

“Tôi cũng rất bức xúc và lo lắng về quy trình vận hành liên hồ chứa, các đập thủy điện. Vẫn còn tình trạng xả lũ đúng quy trình nhưng vẫn ngập. Vậy câu hỏi đặt ra là quy trình đó đã thực sự khoa học và đặt tính mạng người dân lên trên lợi ích phát điện hay chưa?”- cử tri đặt vấn đề.

Từ đó, cử tri Hải kiến nghị đầu tư mạnh mẽ hơn cho công nghệ dự báo và siết chặt kỹ luật vận hành hồ thuỷ điện. Đồng thời, rà soát lại quy trình vận hành hồ chứa, đặc biệt là quy trình thông báo xã lũ kịp thời công khai cho người dân vùng hạ du biết theo thời gian thực.

“Phải quy trách nhiệm hình sự nếu đơn vị nào xả lũ sai quy trình, hoặc xả lũ báo trước quá gấp gây thiệt hại cho dân”- ông Hải đề xuất.

Cùng ý kiến này, cử tri Trần Lương Lai (phường Phú Thọ) nêu thực tế hồ thủy điện ở Việt Nam thiết kế vốn thường chỉ tập trung sản xuất điện, không có nhiều dung tích trữ nước, phòng lũ. Ngoài ra, đập lại xả lũ cùng lúc, cộng với mưa bão đã thành một dòng lũ lớn.

“Có khi thông báo xả lũ chỉ trước hai tiếng thì người dân không thể sơ tán kịp”- cử tri nói và đề nghị xem xét, giải quyết cả bất cập về quản lý chồng chéo giữa các bộ, ngành và địa phương với hồ thuỷ điện.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cho biết bản thân đã có suy nghĩ đến và sẽ chuyển ý kiến của Chính phủ, các bộ, ngành. Từ đó có tăng cường quản lý, điều hành trong thời gian tới.

“Việc xử lý kỷ cương xả lũ có nơi làm được, có nơi còn thiếu sót. Việc cử tri kiến nghị quy trách nhiệm hình sự nếu đơn vị nào xả lũ sai quy trình, gây thiệt hại cho dân cũng là kiến nghị đúng quy định pháp luật, chúng tôi sẽ tiếp thu chuyển Chính phủ và các bộ ngành có liên quan”- ông khẳng định.

Cán bộ làm việc cầm chừng nguy hiểm hơn tham nhũng

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Chung (phường Phú Định) đánh giá cao công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

Tuy nhiên, bà nêu thực tiễn còn nảy sinh tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm, làm cầm chừng” trong một bộ phận cán bộ, công chức dẫn đến sự trì trệ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

“Tham nhũng nhỏ hay tham nhũng lớn đều nguy hại, nhưng căn bệnh sợ trách nhiệm còn nguy hại hơn vì nó làm tê liệt hệ thống, kìm hãm sự phát triển của đất nước”- bà nói và kiến nghị Quốc hội, Trung ương có cơ chế sàng lọc kỹ, kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng, nhưng cũng không đưa vào bộ máy những người “an phận thủ thường”.

Cử tri Thi Hồng Xuân (phường Phú Định) cho rằng năm 2026 mở đầu cho giai đoạn tài khóa mới trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm.

“Hiện TP.HCM cũng đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù, tuy nhiên, cử tri nhận thấy tiến độ giải ngân đầu tư công cho các dự án hạ tầng chiến lược vẫn còn gặp khó khăn, chưa tạo được cú hích thần tốc như kỳ vọng”- cử tri đánh giá.

Theo cử tri, nếu Nghị quyết 98 không được tận dụng triệt để để tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, sẽ tiếp tục làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách quốc gia và đời sống người dân.

Do đó, ông Thi Hồng Xuân đề nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục có các văn bản hướng dẫn mở đường mạnh dạn hơn nữa để TP huy động các nguồn lực xã hội hóa thông qua Nghị quyết này.

Trả lời cử tri, ông Lê Minh Trí khẳng định làm việc cầm chừng còn nguy hiểm hơn tham nhũng. “Mỗi tiêu cực, vi phạm, sai phạm đều có hậu quả, với những người tránh né không làm do không đủ năng lực, do thiếu tự tin, thiếu trách nhiệm sẽ không thể tồn tại bền vững trước yêu cầu phát triển đất nước và yêu cầu với người cán bộ”- ông nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Trí cũng thông tin Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung. Nghị quyết sửa đổi đã tăng cường phân cấp, trao quyền cho TP, giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, đẩy nhanh hiệu quả các nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng quản trị đô thị cho TP.

“Việc này đã tạo ra bước đi rất thuận lợi cho TP, nhưng vấn đề là phải làm, còn khuôn khổ pháp lý thì Quốc hội đã quan tâm”- ông Lê Minh Trí nói.

Ông Lê Minh Trí cũng cảm ơn những ý kiến sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. “Đây là phiên lắng nghe cuối của tổ đại biểu khoá này, nhưng chắc chắn khoá tiếp theo sẽ kế thừa, tuỳ theo phân công mà có theo dõi và tiếp tục trả lời cử tri”- ông nói.