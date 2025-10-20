Trong nhiệm kỳ, xét xử án hình sự vượt 11,7% so với chỉ tiêu Quốc hội giao 20/10/2025 16:56

(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí báo cáo Quốc hội về kết quả công tác nhiệm kỳ 2021-2016, trong đó có việc xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi...

Chiều 20-10, Quốc hội nghe Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí, thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, có tính chất xuyên quốc gia. Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính gia tăng về số lượng và tính chất ngày càng phức tạp.

Trong bối cảnh đó, các Tòa án đã làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, vụ việc, đáp ứng các chỉ tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí báo cáo Quốc hội về kết quả công tác nhiệm kỳ 2021-2016. Ảnh: T.N

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các Tòa án đã thụ lý hơn 2,7 triệu vụ việc. Đến nay, đã giải quyết được hơn 2,6 triệu vụ việc, đạt tỉ lệ 97,6%.

Chỉ tính riêng năm 2025, các Tòa án đã thụ lý 683.341 vụ việc, đã giải quyết, xét xử được 618.341 vụ việc, đạt tỉ lệ 90,4%, cao hơn năm trước. Như vậy, tỉ lệ giải quyết các loại vụ việc năm sau đạt cao hơn năm trước và đều vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội.

“Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều thấp hơn chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra” - Chánh án Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Riêng các vụ án hình sự, trong nhiệm kỳ, các Tòa án đã thụ lý 461.603 vụ với 872.582 bị cáo. Đến nay, đã giải quyết, xét xử được hơn 99% cả về số vụ và số bị cáo, tăng so với nhiệm kỳ trước; vượt 11,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Chỉ tính riêng năm 2025, các Tòa án đã thụ lý 95.234 vụ với 192.109 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 93.930 vụ với 187.077 bị cáo, cao hơn năm trước cả về số vụ việc và số bị cáo, vượt 10,63% so với chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội giao.

“Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội” - Chánh án Lê Minh Trí báo cáo.

Các Tòa án đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Nhật Cường, Tân Hiệp Phát, Việt Á, Tân Hoàng Minh…

Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được bảo đảm theo hướng thực chất, hiệu quả. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được chú trọng, đạt hiệu quả. Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đạt tỉ lệ hơn 99,9%.

Tuy nhiên, Chánh án Lê Minh Trí cũng thừa nhận tình hình tội phạm, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính và khối lượng công việc tăng hằng năm nhưng số lượng biên chế chưa phù hợp với yêu cầu.

Thực tế, vẫn còn một số bản án, quyết định bị sửa, một số trường hợp thu thập, đánh giá chứng cứ còn chưa đầy đủ. Một số công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, chưa rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức dẫn đến bị xử lý.

Chánh án Lê Minh Trí cho biết thời gian tới, ngành tòa án sẽ tiếp tục thực hiện công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, vụ việc, đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao chất lượng bản án, khắc phục ngay tình trạng bản án, quyết định bị sửa, hủy nhiều lần, tuyên không rõ, khó thi hành…