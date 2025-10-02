Chánh án Lê Minh Trí: Sẽ tiếp tục sửa đổi Luật Đất đai để đảm bảo hiệu quả, công bằng, hợp lý 02/10/2025 12:19

(PLO)- Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi Luật Đất đai 2024 để phù hợp hơn với thực tiễn, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Sáng 2-10, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Hoà Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Tổ đại biểu gồm ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao; ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri mong sớm có tòa án chuyên biệt

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Văn Rành (phường Minh Phụng) đề nghị TAND tối cao cần tổng kết thực tiễn các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai để việc sửa đổi Luật Đất đai sát thực tế hơn. Ông cũng mong sớm thành lập tòa án hành chính chuyên biệt nhằm giải quyết hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Ngoài ra, cử tri Rành bày tỏ ý kiến về việc cần sớm thành lập các tòa án chuyên biệt trong lĩnh vực hành chính, sở hữu trí tuệ và phá sản.

Theo ông, thời gian qua nhiều vụ án hành chính diễn biến rất phức tạp, khó khăn; do đó các tòa chuyên biệt cần được tổ chức sao cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khách quan và đúng quy định pháp luật. Từ thực tiễn này, ông kiến nghị Chánh án TAND tối cao sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc thành lập tòa án chuyên biệt.

Cử tri Mai Thanh Hà (phường An Đông) nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Mai Thanh Hà (phường An Đông) cho biết ông đã có 20 phiếu chuyển tố cáo nhiều cựu cán bộ, cán bộ quản lý trên địa bàn một số cơ quan, địa phương, đồng thời đề nghị xem xét thẳng thắn trách nhiệm của những cán bộ này.

Cử tri Mạc Kim Hồng (phường Chánh Hưng) nêu ý kiến, hiện nay các nền tảng mạng xã hội không ngừng phát triển qua đó cũng thể hiện được trình độ tư duy nắm bắt thông tin rất nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn còn một vài hạn chế như các phần tử xấu đã đưa lên một số hình ảnh thông tin sai lệch, không đúng sự thật, tạo sự hoang mang lo lắng cho người dân.

Từ đó, cử tri đề nghị cần siết chặt hơn nữa luật An ninh mạng, cần có những quản trị viên đủ tầm để dẫn chứng, phản bác lại các thông tin sai lệch và có biện pháp giáo dục răn đe các đối tượng thông tin sai sự thật.

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí trả lời cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tiếp tục sửa đổi Luật Đất đai

Trả lời cử tri, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí đề nghị những kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương cần được chuyển về để địa phương theo dõi, xử lý. Các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội sẽ được tổ đại biểu tiếp thu, chuyển tải tại diễn đàn Quốc hội và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với Luật Đất đai 2024, ông Lê Minh Trí cho biết luật vừa được ban hành nhưng Bộ Chính trị đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi để phù hợp hơn với thực tiễn, giải quyết các vướng mắc phát sinh. Một trong những vấn đề lớn là xác định quyền sở hữu đất đai thuộc toàn dân nhưng do Nhà nước quản lý.

“Nhà nước sẽ kiểm soát và quản lý giá đất làm sao việc sử dụng đất đai hiệu quả, công bằng và hợp lý. Luật sửa đổi tới đây phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bởi phần lớn khiếu nại, tranh chấp dân sự, hành chính, thậm chí án hình sự đều bắt nguồn từ đất đai” – ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, đồng thời khẳng định việc sửa luật nhằm bảo đảm quyền lợi người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Về an ninh mạng và phòng chống lừa đảo trực tuyến, ông Lê Minh Trí thông tin tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo; sắp tới trong kỳ họp thứ 10 sẽ ban hành Luật An ninh mạng mới trên cơ sở gộp Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin. Theo ông, luật mới sẽ hoàn thiện hơn, vừa phát huy mặt tích cực của internet, vừa tăng cường kiểm soát để hạn chế thiệt hại cho người dân và Nhà nước.

Liên quan đến tòa án chuyên biệt, Chánh án TAND tối cao cho biết cơ quan này đang triển khai thành lập tòa phá sản tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội; tòa sở hữu trí tuệ tại TP.HCM và Hà Nội.

“Sắp tới sẽ nghiên cứu xây dựng luật để thành lập tòa chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM. Đây sẽ là bước đột phá đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế” – ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Trí cũng gửi lời cảm ơn cử tri đã thẳng thắn góp ý, kiến nghị nhiều vấn đề nhằm xây dựng và phát triển đất nước. Ông nhấn mạnh, những thành tựu tích cực cần được ghi nhận công bằng, đồng thời những hạn chế, bất cập cũng phải được phản ánh để kịp thời điều chỉnh, qua đó mỗi người đều góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển chung.