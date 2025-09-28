TP.HCM sẽ đề xuất làm mới Nghị quyết 98 để phù hợp sau sáp nhập 28/09/2025 04:23

(PLO)- Trả lời cử tri, đại biểu Đỗ Đức Hiển cho hay: Sau sáp nhập, TP.HCM vẫn tiếp tục áp dụng chính sách đặc thù và hiện đang đề xuất làm mới Nghị quyết 98, phù hợp với điều kiện phát triển mới.

Tối 27-9, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, trước Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu gồm ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và bà Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 2 tiếp xúc cử tri các phường Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tăng cường thanh tra, kiểm tra văn phòng công chứng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Quốc Hùng (ngụ phường Bàn Cờ) đồng tình với việc xã hội hoá hoạt động công chứng. Theo đó, các phòng công chứng (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp) đang được chuyển đổi mô hình sang văn phòng công chứng (tư). Dự kiến trong thời gian tới, công tác công chứng, chứng thực tại UBND cấp xã cũng sẽ được chuyển giao cho các văn phòng công chứng đảm nhiệm.

Tuy nhiên, ông nêu thực tế hiện nay ở một số văn phòng công chứng, mức phí công chứng, chứng thực cao gấp nhiều lần so với các phòng công chứng hoặc tại UBND cấp xã.

Cử tri Trần Quốc Hùng (ngụ phường Bàn Cờ) nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước sớm nghiên cứu, ban hành khung giá và bảng phí công chứng, chứng thực tại các văn phòng công chứng theo hướng hợp lý, chặt chẽ và chi tiết.

“Đặc biệt cần có quy định rõ ràng để ngăn chặn tình trạng lách luật, chia nhỏ các công việc công chứng, chứng thực nhằm thu thêm phí” - cử tri Hùng nêu.

Theo quy định tại Nghị định 104/2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, các phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp phải chuyển đổi sang mô hình văn phòng công chứng. Trường hợp không có khả năng chuyển đổi, Sở Tư pháp lập đề án giải thể trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Hiện TP.HCM có 7 phòng công chứng và 110 văn phòng công chứng. TP đã đề ra lộ trình trước tháng 3-2026 sẽ thí điểm chuyển đổi 1 đến 3 phòng công chứng. Sau đó, toàn bộ các phòng công chứng còn lại sẽ hoàn tất việc chuyển đổi thành văn phòng công chứng trước ngày 31-12-2026.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, trả lời cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời vấn đề này, đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết việc xã hội hoá hoạt động công chức bắt đầu từ năm 2006. Trong quá trình đó, không tránh khỏi tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, mặc dù mức phí công chứng đã được quy định thống nhất.

Ông Hiển cũng đề nghị cử tri cung cấp thông tin cụ thể để Sở Tư pháp TP.HCM tiến hành kiểm tra, và nếu phát hiện vi phạm thì phải kịp thời chấn chỉnh.

“Việc xã hội hóa công chứng mang lại nhiều tác động tích cực, nhưng trong quá trình triển khai, nhất thiết phải tăng cường thanh tra, kiểm tra để đảm bảo chất lượng phục vụ người dân” – ông Hiển nhấn mạnh.

Cử tri Lâm Ngọc Mạnh (ngụ phường Nhiêu Lộc) góp ý. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sẽ làm mới Nghị quyết 98

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Lâm Ngọc Mạnh (ngụ phường Nhiêu Lộc) cho rằng mô hình hai cấp đã giúp chính quyền gần dân, sát dân hơn. Tuy nhiên, ông kỳ vọng sớm khắc phục những điểm nghẽn như đội ngũ cán bộ, đồng thời cần rà soát lại cơ sở vật chất, trụ sở làm việc.

Cử tri Bùi Thị Quý (ngụ phường Nhiêu Lộc) nhìn nhận sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, một người phải làm nhiều việc, trong khi năng lực của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Bà đề nghị các bộ, ngành liên quan giao HĐND cấp xã quyền quyết định về biên chế cán bộ, công chức để đảm bảo bộ máy mới vận hành thuận lợi.

Cử tri Hồ Duy Hải nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG



Cử tri Hồ Duy Hải (ngụ phường Bàn Cờ) nêu thực tế, việc triển khai Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM đã tạo điều kiện mới cho sự phát triển, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn trong khâu giải ngân vốn đầu tư công cũng như trong việc phân cấp, ủy quyền cho cơ sở.

Ông đề nghị Quốc hội, Chính phủ và TP.HCM quan tâm tháo gỡ mạnh mẽ hơn.

Trả lời ý kiến cử tri, đại biểu Đỗ Đức Hiển khẳng định sẽ ghi nhận đầy đủ và gửi đến Quốc hội, các bộ, ngành. Ông cho biết sau gần ba tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 268 để ghi nhận, đánh giá tình hình thực hiện, đồng thời sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số nội dung và tìm giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Đối với Nghị quyết 98, ông Hiển cho biết đến nay nhiều nội dung đã được luật hóa để áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Sau khi TP.HCM sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, mở rộng không gian hành chính, TP vẫn được phép tiếp tục áp dụng chính sách đặc thù. Ngay sau sắp xếp, Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã họp và dự kiến đề xuất nghiên cứu, làm mới Nghị quyết 98.

“Trên cơ sở đó sẽ có một nghị quyết mới, tìm ra những đột phá mới, phù hợp với điều kiện phát triển mới. Hiện nay TP.HCM vẫn đang thực hiện Nghị quyết 98 và đồng thời tìm cách xử lý những vướng mắc, khó khăn” – ông Hiển nhấn mạnh.