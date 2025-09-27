Cử tri TP.HCM kiến nghị sớm nâng cấp hạ tầng và cải thiện môi trường 27/09/2025 18:47

(PLO)- Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri tại 12 phường, ghi nhận nhiều kiến nghị về hạ tầng, môi trường cần được giải quyết kịp thời, nâng cao đời sống người dân.

Ngày 27-9, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri 12 phường gồm: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Cát Lái và Bình Trưng trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu gồm ông Vũ Hải Quân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý dứt điểm bất cập về hạ tầng và pháp lý. Ảnh: PHẠM HẢI

Sinh sống ổn định 15 năm chưa được cấp số nhà

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Phạm Nguyệt Thu (ngụ phường Phước Long) nêu thực trạng Dự án Khu dân cư Phú Nhuận tồn tại hàng loạt vấn đề hạ tầng và pháp lý nhiều năm qua.

Theo bà Thu, hàng trăm hộ dân đã sinh sống ổn định tại đây từ hơn 10-15 năm nay. Tuy nhiên, đến nay khu vực vẫn chưa được cấp số nhà, không có tên đường nội bộ, khiến người dân gặp khó khăn khi đăng ký tạm trú, thường trú, làm thủ tục hành chính, gọi xe công nghệ, giao hàng, hoặc liên lạc cứu hộ trong tình huống khẩn cấp.

Cử tri Phạm Nguyệt Thu (ngụ phường Phước Long) phát biểu, nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật tại KDC chưa hoàn thiện. Hệ thống vỉa hè xuống cấp, cống thoát nước hư hỏng, nước thải không được đấu nối với hệ thống chung của thành phố, gây ô nhiễm nặng sau mưa.

Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng thường xuyên hỏng hóc, không đảm bảo an toàn vào ban đêm. Tình trạng ngập úng vào mùa mưa tiếp tục tái diễn do hệ thống thoát nước yếu.

Vấn đề vệ sinh môi trường cũng đáng lo ngại. Nhiều bãi đất trống bị biến thành nơi đổ rác trộm, tồn đọng rác thải cồng kềnh như xà bần, vật liệu nhựa, đồ nội thất cũ…, gây ô nhiễm và mất mỹ quan.

Còn ông Nguyễn Văn Cầu (ngụ phường Thủ Đức) kiến nghị cần sớm cải tạo tuyến hẻm 56/2 đường 13, thuộc phường Linh Chiểu cũ.

Theo ông Cầu, đây là tuyến hẻm huyết mạch nối vào khu dân cư đông đúc, nhưng hiện trạng hẻm quá hẹp, không đảm bảo lưu thông, đặc biệt với các phương tiện cứu hỏa, cứu thương.

Cử tri Nguyễn Văn Cầu (ngụ phường Thủ Đức) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHẠM HẢI

Việc di chuyển gặp nhiều trở ngại, tiềm ẩn rủi ro trong công tác cứu hộ, chữa cháy. Đồng thời, tình trạng này cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa và cản trở phát triển đô thị khu vực.

Chuyển đổi số mạnh mẽ đồng bộ quy hoạch đô thị

Tiếp thu ý kiến của cử tri, ông Lê Thượng Duy Lập, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức, cho biết sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển hạ tầng khu vực Thủ Đức tiến hành khảo sát thực trạng tuyến đường, hẻm mà người dân phản ánh.

Ông Lê Thượng Duy Lập, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức trả lời một số ý kiến của cử tri. Ảnh: PHẠM HẢI

Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan sẽ kết nối, tổng hợp và báo cáo cụ thể lên cấp trên để đề xuất phương án khắc phục, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân và phát triển đô thị trong khu vực.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá cao các ý kiến phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc.

“Những góp ý quý báu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của người dân đối với sự phát triển của địa phương, đồng thời là cơ sở để các cấp chính quyền hoàn thiện công tác quản lý, phát triển đô thị”- ông Quân nhấn mạnh.

Theo ông, trong bối cảnh xã hội ngày càng đô thị hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch đô thị hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội là hết sức cần thiết.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHẠM HẢI

Thứ trưởng cũng đề nghị các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chuyển trực tiếp về các đơn vị chức năng địa phương để tiến hành khảo sát, xác minh và xử lý kịp thời. Những vấn đề nào trong khả năng giải quyết sẽ được ưu tiên khắc phục ngay, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền địa phương, các đơn vị liên quan cần tổng hợp báo cáo lên các sở, ngành chức năng để nhanh chóng có phản hồi và phương án giải quyết cụ thể, tránh gây bức xúc kéo dài trong cộng đồng.

Ông mong muốn sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân trong việc xây dựng đô thị phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục chung tay, góp sức với các cấp chính quyền để cải thiện đời sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.