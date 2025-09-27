Xe máy cày bị 'giam lỏng' 15 năm, cử tri cầu cứu Đại biểu Quốc hội 27/09/2025 11:13

(PLO)- Chiếc xe máy cày bị tạm giữ từ 15 năm trước đã hư hỏng nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Chiều 26-9 ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hàm Thuận Nam trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông và Phạm Thị Hoàng Yến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh MV.

Tại buổi tiếp xúc, ngoài các vấn đề dân sinh, kinh tế… mà cử tri phản ảnh, hội trường đã “nóng” lên về vụ chiếc xe máy cày bị tịch thu 15 năm qua.

Cử tri Nguyễn Thị Chế đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội chỉ đạo giải quyết vụ việc xe máy cày của bà bị tịch thu 15 năm qua không có biên bản nhưng cơ quan chức năng không trả lại khiến hư hỏng hoàn toàn.

Theo bà Chế, 15 năm qua bà đã gửi nhiều đơn, thư đến các nơi về việc tạm giữ xe máy cày mà năm 2010 bà đã vay mượn, mua với giá 240 triệu đồng nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Chế trình bày vụ việc tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh MV.

Theo hồ sơ, ngày 23-8-2010, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận (cũ) bắt ông NNĐ (người làm thuê cho bà Chế) điều khiển xe máy cày hiệu Shibaura SE 6340, cày đất lâm nghiệp trái phép và lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ xe máy cày.

Đến tháng 9-2010, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Phòng TN&MT kiểm tra khu vực đất trên và đối soát với bản đồ địa chính thì khu vực trên không phải là đất lâm nghiệp mà thuộc đất chưa sử dụng do xã quản lý.

Do đó, hạt kiểm lâm giữ phương tiện vi phạm hành chính cho Phòng TN&MT tham mưu xử lý theo quy định. Tuy nhiên Phòng TN&MT đề nghị Hạt Kiểm lâm giữ do không có kho bãi.

Chiếc xe máy cày hiện vẫn đang tạm giữ 15 năm qua tại Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam. Ảnh PN.

Tháng 10-2010, Phòng TN&MT lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông NNĐ (trường hợp vắng mặt) và chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt ông Đ 65 triệu đồng.

Tuy nhiên, do ông Đ không chấp hành nên tháng 7-2011 UBND huyện Hàm Thuận Nam đề nghị chủ tịch UBND tỉnh cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với biện pháp kê biên tài sản là phương tiện sử dụng vi phạm hành chính (xe máy cày) đã bị tạm giữ.

Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn yêu cầu làm rõ chủ sở hữu xe máy cày và hạt kiểm lâm đã mời ông Đ, bà Chế đến làm việc nhưng bà Chế không cung cấp bản chính để chứng minh xe máy cày là tài sản của mình mà chỉ cung cấp bản phôtô.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh MV.

Cụ thể bà Chế chỉ xuất trình biên nhận của cửa hàng nông ngư cơ Hòa Thành với người mua là ông HTM và không cung cấp bất cứ giấy tờ nào khác.

Quá trình xác minh, truy tìm chủ sở hữu xe máy cày thì ngoài bà Chế cung cấp giấy tờ chứng minh chủ sở hữu (biên nhận của cửa hàng nông ngư cơ Hòa Thành, người mua là ông HTM) thì không có trường hợp nào khác nhận là chủ sở hữu.

Tháng 9-2016, Phòng TN&MT cùng Công an huyện tiến hành xác minh việc mua bán xe máy cày giữa ông HTM với cửa hàng nông ngư cơ Hòa Thành tại quận Bình Tân, TP.HCM. Tuy nhiên, cửa hàng này không còn kinh doanh tại địa chỉ trên nên không thể tiến hành làm rõ vụ việc được.

Từ kết quả xác minh, chưa đủ cơ sở để xác định bà Chế là chủ sở hữu xe máy cày nhưng ngoài bà Chế thì không có ai nhận là chủ sở hữu xe máy cày nói trên.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc. Ảnh MV.

Do đó tháng 10-2016, cơ quan chức năng thống nhất bàn giao xe máy cày với yêu cầu bà Chế phải cam kết là có mua xe máy cày của ông HTM và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra tranh chấp về chủ sở hữu xe máy cày.

Tuy nhiên, bà Chế không thống nhất mà yêu cầu cơ quan nào tạm giữ thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà trong thời gian tạm giữ và vụ việc dùng dằng kéo dài đến nay…

Trước kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Hàm Thuận Nam rà soát lại toàn bộ vụ việc, giải quyết dứt điểm theo qui định pháp luật trong thời gian sớm nhất, không thể để kéo dài lâu hơn nữa.