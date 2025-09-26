Lâm Đồng: Cấp 119 ô tô công vụ cho 90 xã, phường 26/09/2025 14:44

(PLO)- Đến nay tỉnh Lâm Đồng đã cấp 119 xe ô tô công vụ cho 90 xã, phường và đang tiếp tục điều chuyển xe cho 34 xã, phường còn lại.

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có báo cáo các kết quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và các công tác liên quan từ ngày 1-7 đến nay.

Đối với việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc, xử lý trụ sở dôi dư, đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí trụ sở làm việc, phòng làm việc và trang thiết bị cho các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu bảo đảm theo quy định.

Tỉnh Lâm Đồng đã cấp 119 xe ô tô cho 90/124 xã, phường, đặc khu. Ảnh minh họa Phương Nam.

Tổng số xe ô tô phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 348 xe ô tô (không bao gồm xe ô tô phục vụ ở khối Đảng). Sau sáp nhập, tỉnh đã thực hiện bố trí 132 xe ô tô cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (chưa bao gồm các đơn vị sự nghiệp).

Hiện đã bố trí 119 xe ô tô biển số xanh cho 90/124 xã, phường và UBND tỉnh ban hành văn bản đồng ý về nguyên tắc khẩn trương điều chuyển xe ô tô cho Sở Ngoại vụ và 34 xã, phường chưa được bố trí xe từ nguồn xe ô tô của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh là 500 cơ sở, trong đó: Cấp tỉnh 111 cơ sở (39 trụ sở làm việc, 72 cơ sở hoạt động sự nghiệp), cấp xã 389 cơ sở. Hiện nay, UBND các xã, phường, đặc khu đang rà soát nhu cầu sử dụng, quy hoạch để lập phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng quy định.

Về triển khai xây dựng khung vị trí việc làm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất khung giao biên chế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải bảo đảm không cao hơn tổng số biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được Ban Tổ chức Trung ương giao cho ba tỉnh trước sắp xếp.

Cụ thể, đối với cấp tỉnh, thống nhất giữ nguyên số biên chế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND ba tỉnh giao đầu năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị.

Đối với cấp xã, thống nhất khung biên chế giao cho khối Đảng, Đoàn thể. Theo đó, cấp xã không có Trung tâm chính trị là 27 biên chế, trong đó khối Đảng 17 biên chế; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không quá 10 biên chế; cấp xã có Trung tâm chính trị là 30 biên chế, trong đó khối Đảng 20 biên chế; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không quá 10 biên chế.

Đối với khối chính quyền cấp xã không quá 53 biên chế (bao gồm 3 biên chế quân sự); phường, đặc khu không quá 73 biên chế (bao gồm 3 biên chế quân sự)...