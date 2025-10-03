Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Vĩnh Long cần khai thác thế mạnh kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao... 03/10/2025 11:56

(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển trụ cột chiến lược: nông nghiệp sinh thái, công nghiệp – năng lượng tái tạo và kinh tế biển.

Ngày 3-10, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Minh Trí nêu rõ, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đất nước đối mặt nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường, Đảng bộ và Nhân dân 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các nghị quyết, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chánh án TAND Tối cao biểu dương những thành tích nổi bật, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng, thu hút đầu tư còn hạn chế, hạ tầng thiếu đồng bộ, liên kết vùng chưa rõ nét, kinh tế biển và các ngành có lợi thế chưa khai thác hiệu quả.

Ban chấp hành Tỉnh uỷ Vĩnh Long ra mắt Đại hội

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I

Định hướng nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lê Minh Trí gợi mở tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Nông nghiệp: Chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường toàn cầu.

Công nghiệp – năng lượng: Đưa năng lượng tái tạo thành động lực bứt phá, ưu tiên các dự án chế biến sâu, công nghệ sạch; phát triển dịch vụ logistics và công nghiệp phụ trợ.

Kinh tế biển: Khai thác lợi thế bờ biển dài, cảng biển và luồng hàng hải quốc tế, phát triển nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến, vận tải, du lịch ven biển và điện gió ngoài khơi.

Hạ tầng: Ưu tiên đầu tư các trục kết nối chiến lược liên vùng, cao tốc, cảng biển, cảng sông, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Giáo dục – y tế: Tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, kỹ năng số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo các nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Văn hóa – xã hội: Phát triển văn hóa và con người Vĩnh Long mới, vừa giữ bản sắc vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.

Quốc phòng – an ninh: Củng cố thế trận toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Xây dựng Đảng: Đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lê Minh Trí tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết và sự năng động sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ phát huy thành quả, khai thác hiệu quả tiềm năng, khắc phục hạn chế, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.