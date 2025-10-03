Ông Lê Minh Trí dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long 03/10/2025 10:24

(PLO)- Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Lê Minh Trí (bìa trái), Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao cùng các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long

Tham dự đại hội còn có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I xác định tỉnh Vĩnh Long kết nối thông suốt với các địa phương và các đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhấn mạnh đại hội diễn ra trong niềm phấn khởi, tự hào và khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh, mở ra giai đoạn mới với nhiều cơ hội, triển vọng.

Ông Ngô Chí Cường điểm lại những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế vùng tăng trưởng bình quân 5,58%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 85,31 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Long và Bến Tre cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới và đô thị văn minh. Văn hóa – xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như: quy mô kinh tế còn nhỏ, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, năng lực cạnh tranh thấp, việc khai thác lợi thế kinh tế biển và du lịch chưa tương xứng, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Theo chỉ đạo của Trung ương, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I chỉ thực hiện hai nội dung quan trọng. Một là, tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ ba tỉnh trước khi hợp nhất, làm cơ sở cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 rút kinh nghiệm, lãnh đạo tốt hơn trong thời gian tới.

Hai là, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các văn kiện đã được tổ chức hội nghị, lấy ý kiến rộng rãi, nhận được sự tham gia tâm huyết của nguyên lãnh đạo, các đảng ủy trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã báo cáo, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành Trung ương để điều chỉnh, bổ sung.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long

“Đại hội mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến xác đáng, khoa học để văn kiện được hoàn thiện hơn. Mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các văn kiện, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và 12 nhóm giải pháp để tạo sự đồng thuận cao”, ông Ngô Chí Cường đề nghị.

Ông Ngô Chí Cường cho biết Đại hội đã xác định mục tiêu: Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“Đây là nhiệm vụ nặng nề, là thách thức to lớn. Nhưng với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, cách mạng tiến công, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp tích cực, khắc phục tồn tại, tạo bước tiến đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội” – ông Ngô Chí Cường nhấn mạnh.