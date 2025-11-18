Mưa kéo dài, phía đông Gia Lai ngập trên diện rộng 18/11/2025 16:19

(PLO)- Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra ngập trên diện rộng tại nhiều xã, phường.

Ngày 18-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã phát thông báo, cảnh báo người dân về nguy cơ ngập lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực phía Đông do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.

Nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập từ 0,5 m đến gần 1 m do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.

Tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 17-11 đến 8 giờ ngày 18-11 ở khu vực phía Đông phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 150 mm, như: trạm Vân Canh 260 mm, Canh Liên 226 mm, An Quang 168 mm… Mực nước các khu vực hạ lưu sông Kôn, sông Ba sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Cảnh báo ngập lụt xảy ra tại các xã, phường có vùng trũng thấp như: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc...

Khu vực phường Quy Nhơn Đông bị ngập sâu.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết mưa lớn kéo dài đã khiến một số khu dân cư bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo đó, địa phương đã phân công cán bộ kiểm tra, cử lực lượng chức năng lập chốt chặn, giăng dây tại các tuyến đường ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Tổ công tác cũng đến từng khu vực ngập để tuyên truyền, vận động người dân sơ tán người và di dời tài sản đến nơi an toàn. Phường đã chuẩn bị sẵn ca nô, thuyền máy nhỏ và thuyền phao để có thể kịp thời tiếp cận các khu vực ngập lụt khi cần thiết.

Lực lượng công an giăng dây, cảnh báo người dân không được đi qua khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

Chợ Dinh, phường Quy Nhơn Đông.

Ông Trần Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước cho hay nước sông Hà Thanh dâng cao đã làm ngập một số nhà dân thôn Vân Hội 2. Một số ngầm tràn trên địa bàn xã cũng bị ngập, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn tại hai đầu để cảnh báo, ngăn người dân qua lại.

Nhiều hộ dân đã chủ động đưa nông sản, đồ dùng lên cao tránh ngập nước hư hỏng.

Ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa thông tin đường vào thôn Mơ Năng 2 đã bị cô lập hai ngày nay do mưa lớn. Hiện địa phương đang chủ động theo dõi tình hình mưa lũ để kịp thời ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.