Cứu hộ 10 người dân bị cô lập trong rẫy do mưa lũ 17/11/2025 16:31

(PLO)- Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời cứu hộ 10 người dân bị cô lập trong rẫy do mưa lũ.

Ngày 17-11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho hay, tại buôn Nu, xã Uar (tỉnh Gia Lai), tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Clip Bộ đội cứu 10 người dân bị cô lập trong rẫy do mưa lũ. Nguồn clip: Quân khu 5

Hiện khu vực còn 49 hộ với 238 nhân khẩu bị ngập sau bão số 13. Địa phương đã sơ tán 200 hộ dân đến Trường THPT Nguyễn Du. Mặc dù vậy, một số vị trí nước chảy xiết, nhiều điểm vẫn bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu trợ.

Đặc biệt, khu vực suối Uar thuộc thôn Ia Zíp (xã Uar), ba người dân đi làm rẫy gồm ông Vũ Đình Duyên (50 tuổi, chủ rẫy), anh Nguyễn Đức Trọng (18 tuổi) và em Ksor Tình (15 tuổi, cùng ngụ buôn Thành Công, làm thuê cho ông Duyên), đã bị nước lớn cô lập nhiều giờ liền.

Do mắc kẹt lâu, lương thực mang theo cạn kiệt, cả ba người phải sử dụng bắp tại rẫy để cầm cự. Nếu mưa kéo dài thêm 2 – 3 ngày, nguy cơ đe dọa đến tính mạng rất lớn.

Người dân bị cô lập trong rẫy được bộ đội đưa về nơi an toàn. Ảnh: QK5

Trước tình hình vượt quá khả năng ứng phó của địa phương, chính quyền xã Uar đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa hỗ trợ lực lượng, phương tiện cứu hộ.

10 giờ ngày 17-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa đã triển khai ba xe ô tô, một xuồng máy và 12 cán bộ vào cuộc ứng cứu. Ban Chỉ huy quân sự xã Uar cũng huy động 14 dân quân phối hợp ứng cứu.

Lực lượng cứu hộ đã cơ động ca nô, xuồng vào hiện trường, vượt qua dòng nước chảy xiết để tiếp cận vị trí người dân bị cô lập. Đến 11 giờ 52, lực lượng đã đưa ba người dân nói trên về Ban Chỉ huy quân sự xã Uar an toàn.

Bộ đội triển khai xuồng máy cứu hộ người dân trong mưa lũ. Ảnh: QK5

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm, tổ công tác tiếp tục phát hiện bảy người dân khác đang bị cô lập trong rẫy và tổ chức ứng cứu thành công, sức khỏe người dân ổn định.

Theo nguyện vọng của một số người dân, lực lượng chức năng đã hỗ trợ cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm để giúp bà con ở lại trông coi tài sản, duy trì chăn nuôi tại rẫy trong thời gian nước chưa rút.