7 trường học vùng 'phên dậu' ở Gia Lai chính thức khởi công 16/11/2025 12:40

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, chia sẻ đây sẽ là những ngôi trường kiểu mẫu, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên của các em học sinh vùng biên giới.

Ngày 16-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công xây dựng bảy trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại bảy xã biên giới tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công xây dựng bảy trường học tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Bảy xã biên giới của tỉnh Gia Lai, gồm: Ia Pnôn, Ia Puch, Ia Mơ, Ia Chía, Ia O, Ia Nan và Ia Dom. Bảy ngôi trường có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng, quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh.

Các trường học được thiết kế hiện đại, đồng bộ, có khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Việc đầu tư xây dựng bảy trường học trên được thực hiện theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26-9-2025 của Chính phủ.

Học sinh vùng biên giới xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai háo hức tham dự lễ khởi công ngôi trường mới.

Tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài gần 90 km giáp Vương quốc Campuchia, với bảy xã biên giới. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn. Việc học tập của con em gặp nhiều trở ngại về đi lại và ăn ở.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, nhấn mạnh việc triển khai xây dựng các trường học liên cấp ở khu vực biên giới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và biên giới – những nơi “phên dậu” của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Khi hoàn thành, đây sẽ là các ngôi trường kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện giúp nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng của học sinh vùng biên. Đây là biểu tượng sinh động của chính sách đại đoàn kết dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ vùng khó khăn.

Phó Thủ tướng mong muốn khi các ngôi trường hoàn thành, các em học sinh vùng sâu, vùng xa sẽ có môi trường học tập đảm bảo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của quê hương, đất nước giàu đẹp.

Để công trình đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà thầu tập trung nguồn lực, thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phối hợp, giám sát, hỗ trợ để công trình sớm hoàn thành, sớm đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Đối với ngành giáo dục tỉnh Gia Lai, cần chủ động chuẩn bị về đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, phương án quản lý và chương trình giảng dạy tốt. Trở thành “ngôi nhà tri thức – nơi ươm mầm tương lai cho con em vùng biên giới”.