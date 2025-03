Xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh bảo vệ biên giới quốc gia 03/03/2025 10:32

Để gìn giữ biên cương, lãnh thổ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) xác định “mỗi người dân ở biên giới, vùng biển là một người lính biên thùy”.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP luôn coi trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy vai trò của nhân dân, đẩy mạnh thực hiện phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới đất liền và trên biển.

Bảo vệ biên giới quốc gia thời kỳ mới



Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết, qua gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Có thể khẳng định, đây là chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng, sát đúng và kịp thời đáp ứng tình hình, yêu cầu thực tiễn đặt ra; là bước chuyển biến mới về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bảo vệ biên giới quốc gia thời kỳ mới.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, và Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên nhân dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tái thiết cuộc sống sau thảm họa nặng nề do bão số 3 đợt tháng 9-2024 gây ra. Ảnh: TRUNG DŨNG

Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và vai trò của Nhân dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng phòng tuyến Nhân dân ở khu vực biên giới vững mạnh. Đồng thời, khẳng định rõ vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu.

Đến nay, 100% thôn, bản biên giới thành lập tổ tự quản an ninh trật tự, Nhân dân tự nguyện đăng ký tự quản đường biên giới, mốc quốc giới; thành lập hơn 3.000 tổ tàu, thuyền và hơn 500 bến bãi an toàn, đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhiều cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo được triển khai rộng khắp cả nước, huy động được nguồn lực to lớn giúp đỡ các địa phương khu vực biên giới. Kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc ở biên giới, hải đảo khắc phục khó khăn, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trong đại dịch Covid-19, BĐBP luôn là lực lượng tuyến đầu bảo vệ, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh ngay từ biên giới. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Mới đây nhất, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai chương trình xây dựng “Đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới” trên tuyến biên giới Lạng Sơn nhằm huy động sức mạnh của toàn dân và tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hướng về biên giới.

Chương trình đã huy động được trên 35 tỉ đồng cùng hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới, hoàn thành 289 đường kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài gần 50km.

BĐBP tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân trong một buổi xuống chợ. Ảnh: TRUNG DŨNG

Cùng với đó, lực lượng BĐBP đã vào cuộc quyết liệt bằng nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới. Góp phần quan trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân thêm vững mạnh.

Tích cực giúp dân phát triển kinh tế - xã hội

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, nhấn mạnh BĐBP luôn xác định “Vững biên cương phải từ thế trận lòng dân”, do đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham mưu và tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương phát động, triển khai nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Quang Chiểu đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người dân trồng rừng xây dựng kinh tế lâm nghiệp. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Tiêu biểu là Chương trình “Nâng bước em tới trường” hay “Con nuôi đồn Biên phòng” được triển khai gần 10 năm qua đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ hơn 30.000 lượt học sinh với tổng số tiền gần 200 tỉ đồng. Trong đó, có 701 lượt học sinh Lào, 896 lượt học sinh Campuchia.

Đến nay, đã có khoảng 800 cháu trong chương trình tốt nghiệp bậc học phổ thông trung học và 383 cháu đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Chương trình đã được Bộ Quốc phòng nâng cấp, triển khai trong toàn quân với Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Kế đến là Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, từ 2016 đến nay, vào dịp tết Nguyên đán hằng năm, các đơn vị BĐBP tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp Nhân dân khu vực biên giới đón xuân vui tươi, đầm ấm, no đủ với tổng trị giá gần 190 tỉ đồng.

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Ảnh: TRUNG DŨNG

Tiếp theo là Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được phối hợp phát động từ năm 2018, hỗ trợ cho phụ nữ ở 210 xã biên giới với tổng kinh phí gần 297 tỉ đồng, hỗ trợ hàng triệu con giống gia súc, gia cầm; vốn vay; mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, gần 700 nhà “mái ấm tình thương”; trao tặng hàng triệu suất quà, học bổng cho nữ sinh dân tộc thiểu số nghèo vượt khó.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với các tỉnh, thành ủy biên giới giới thiệu 192 cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện; 456 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã, phường, thị trấn biên giới...

Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân miền biên viễn là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm của người lính biên phòng. Ảnh: TRUNG DŨNG

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, nhìn nhận những kết quả trên đã khẳng định việc triển khai thực hiện các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới của BĐBP là chủ trương đúng đắn.

Từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị và toàn xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong quản lý, bảo vệ biên giới.