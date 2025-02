Bộ đội Biên phòng Bến Tre và Trà Vinh hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp 27/02/2025 15:21

Ngày 27- 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bến Tre và Trà Vinh tổ chức Hội nghị hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2024.

Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bến Tre và Đại tá Nguyễn Văn Đời, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, BĐBP tỉnh Trà Vinh đồng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bến Tre và Trà Vinh ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp. Ảnh: BĐBP

Năm 2024, tình hình an ninh chính trị khu vực tiếp giáp do các đơn vị phụ trách cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn đang còn diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng về số vụ và tính chất. Nổi lên là các hoạt động như: ma túy trôi dạt trên biển, vi phạm pháp luật về ma túy, vận chuyển khoáng sản trái phép, vi phạm quy định trong hoạt động khai thác thủy sản.

Trước tình hình trên, trong năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre và Trà Vinh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung hiệp đồng tiếp giáp, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác thông tin, trao đổi tình hình trên biển.

Đồng thời, hai đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện; kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, khai thác vận chuyển khoáng sản, khai thác thủy sản vi phạm IUU khu vực giáp ranh...

BĐBP Bến Tre trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới tiếp giáp. Ảnh: BĐBP

Trên cơ sở kế hoạch hiệp đồng năm 2025, Đại tá Đoàn Minh Trung đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp giáp phải có kế hoạch, dự kiến các tình huống có thể xảy ra, đồng thời, chủ động phối hợp hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2025.

Trong đó, trọng tâm là trao đổi kịp thời thông tin về tình hình trên địa bàn khu vực biên giới biển. Phối hợp tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác thủy sản sai vùng, khai thác khoáng sản trái phép và phòng, chống IUU.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã ký kết Kế hoạch hợp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển, cam kết phối hợp chặt chẽ hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp Nhà nước và thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển khu vực giáp ranh.