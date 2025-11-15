Xây dựng cơ chế đặc thù, mở rộng trường hợp thu hồi đất cho Đà Nẵng 15/11/2025 08:00

(PLO)- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, trong đó có quy định theo hướng mở rộng các trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Chiều 14-11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng (Nghị quyết 136). Tham dự phiên họp Hội đồng thẩm định có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Ảnh: BTP

Báo cáo tại Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, việc ban hành chính sách nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Theo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 9 về quản lý đầu tư.

Trong đó, bổ sung khoản 4, Điều 9 về chính sách đối với mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Chính sách này nhằm tối đa hóa giá trị kinh tế của đất công và hạ tầng hiện hữu, tăng khả năng kết nối đô thị đồng thời mở ra không gian phát triển mới theo xu hướng của các dự án đường sắt trên thế giới; bổ sung khoản 5, Điều 9 về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn TP; bổ sung thẩm quyền đối với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 11 Nghị quyết 136 về quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường. Trong đó, bổ sung khoản 8, Điều 11 về thẩm quyền cho thuê đất của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BTP

Theo đó, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng được quyền quyết định, cho thuê đất trong phạm vi Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Cũng theo dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều 12 Nghị quyết 136 về thu hút nhà đầu tư chiến lược; sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 13 về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, trong đó, sửa đổi, bổ sung về chính sách ưu đãi đầu tư; chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật hải quan; chính sách quản lý tài chính và hỗ trợ đầu tư…. tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao… đều cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo Nghị quyết.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, TP Đà Nẵng cũ thuộc TP trực thuộc Trung ương, nay sáp nhập thêm tỉnh Quảng Nam, không gian rộng, nhu cầu đường sắt đô thị là rất cấp thiết. Do đó, việc bổ sung khoản 5, Điều 9 cho phép HĐND TP quyết định việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị là rất cần thiết. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa lại một số nội dung liên quan đến quy hoạch đô thị cho phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm. Ảnh: BTP

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ hơn tính cấp bách để xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để có thể áp dụng quy trình, thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, tại điểm b, khoản 4, Điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng mở rộng các trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục thuyết minh rõ việc bổ sung các trường hợp Nhà nước thu hồi đất nêu trên để đảm bảo phù hợp với Hiến pháp.

Đây là Nghị quyết thí điểm của Quốc hội nên dự thảo Nghị quyết có một số quy định khác với quy định của pháp luật hiện hành nên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát thật kỹ dự thảo Nghị quyết và đảm bảo một số vấn đề mang tính nguyên tắc sau: nội dung sửa đổi, bổ sung thực sự là những chính sách đặc thù, đột phá, thuộc thẩm quyền của Quốc hội chưa được luật hiện hành quy định; không quy định lại những nội dung đã có…