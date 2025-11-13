TP.HCM có 25 doanh nghiệp đăng ký phát triển nhà ở xã hội 13/11/2025 20:13

(PLO)- Theo Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM Lê Hoàng Châu, hiện đã có 25 tập đoàn, doanh nghiệp lớn đăng ký tham gia phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM.

Chiều 13-11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định độc lập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và chỉ tiêu pháp lệnh đột phá phát triển nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BTP

Tháo gỡ khó khăn cho dự án

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Xây dựng, cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày các nội dung chính của dự thảo.

Dự thảo Nghị quyết quy định trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án tại vị trí khu đất chưa có hoặc chưa phù hợp với quy hoạch, chưa có chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thì UBND cấp tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã rà soát, đánh giá rồi trình UBND cấp tỉnh quyết định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan của khu đất để làm cơ sở quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Sau đó, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cập nhật nội dung quy hoạch trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Trường hợp dự án nhà ở xã hội không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại trong phạm vi dự án, chủ đầu tư được dành phần diện tích sàn với tỷ lệ kinh doanh dịch vụ, thương mại không vượt quá 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án, không bao gồm phần diện tích sinh hoạt chung của các hộ dân cư và diện tích làm chỗ để xe theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Chủ đầu tư được phân bổ toàn bộ phần diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại của từng khối nhà trong dự án (kể cả bố trí công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại độc lập theo một hoặc vài khối nhà) đảm bảo không vượt quá 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án…

Dự thảo Nghị quyết đưa ra cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: BTP

Nhiều tập đoàn đăng ký tham gia phát triển nhà ở xã hội

Góp ý về Dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM Lê Hoàng Châu nhấn mạnh quy hoạch 1/500 là vấn đề bắt buộc. Không thể có một công trình xây dựng nào mà không có quy hoạch 1/500, trừ các công trình đơn lẻ có thiết kế mẫu. Theo quy định của Luật Đường sắt, dự án nào có quy hoạch 1/500 sẽ được miễn giấy phép xây dựng. Do đó, việc phê duyệt 1/500 cho dự án nhà ở xã hội đồng nghĩa với việc khẳng định miễn giấy phép xây dựng.

Về việc bổ sung và hoàn thiện quy hoạch, dự thảo có nêu trường hợp “chưa có quy hoạch”. Ông Châu đề nghị làm rõ ở đây không phải là bỏ qua quy hoạch. Thay vào đó, quy trình sẽ là rà soát lại, báo cáo UBND cấp tỉnh để quyết định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan.

Sau đó, ở phần chỉ đạo điều hành, cần giao cho địa phương nhiệm vụ “khẩn trương cập nhật và quy hoạch tổng thể khu vực đó để đảm bảo tính đồng bộ”.

Đặc biệt, ông thông tin, tại TP Hồ Chí Minh, hiện đã có 25 tập đoàn, doanh nghiệp lớn đăng ký tham gia phát triển nhà ở xã hội. Điều này cho thấy lĩnh vực này đang có tính thanh khoản tốt và thu hút được sự quan tâm. Tuy nhiên, cần tránh tình trạng nơi chưa có quy hoạch lại bị lợi dụng.

Về tính tiền sử dụng đất cho 20% diện tích thương mại, theo ông Châu, việc áp dụng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh là chưa phù hợp. Cần làm rõ “hệ số” ở đây là hệ số riêng, không phải hệ số K1 thông thường, vì nếu áp dụng hệ số K1, tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải đóng sẽ cao hơn rất nhiều so với trước đây.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nhất trí về cách tính tiền sử dụng đất như dự thảo quy định, đó là việc tính tiền sử dụng đất sẽ dựa trên “bảng giá đất và hệ số điều chỉnh”. Việc giữ tiêu chí “hệ số điều chỉnh” là cần thiết và phù hợp.

Mặc dù có ý kiến cho rằng quy định này có thể bị trùng lặp khi Luật Đất đai mới có hiệu lực, nhưng đây là quy định đã được thống nhất và cần được giữ lại trong dự thảo để đảm bảo tính đầy đủ trong thời điểm hiện tại.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú khẳng định việc ban hành một Nghị quyết mới theo cơ chế của Nghị quyết 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật là cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ ba vấn đề cần hoàn thiện. Về phạm vi điều chỉnh, phải giới hạn lại theo đúng tinh thần Nghị quyết 206, không đưa vào các nội dung mang tính chỉ đạo, điều hành.

Rà soát toàn bộ dự thảo, các quy định pháp luật trong dự thảo, đặc biệt là Điều 3, phải đáp ứng các tiêu chí của Nghị quyết 206, đảm bảo tính khả thi, không bị lạm dụng.

Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật theo đúng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Nghị quyết chỉ đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi đã tiếp thu, hoàn thiện theo Báo cáo thẩm định và ý kiến của Hội đồng thẩm định độc lập.